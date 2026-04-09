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चांदी के भाव में ₹8000 से अधिक की गिरावट, सोना ₹1500 से अधिक हुआ सस्ता, क्या और गिरेंगे भाव

Apr 09, 2026 01:58 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Rate Today: शादियों के सीजन से पहले सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज सोना-चांदी के भाव में गिरावट आई है। आइए जानें सर्राफा मार्केट में 22 कैरेट, 18 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड के क्या हैं लेटेस्ट रेट? यह गिरावट आगे भी रहेगी या नहीं?

चांदी के भाव में ₹8000 से अधिक की गिरावट, सोना ₹1500 से अधिक हुआ सस्ता, क्या और गिरेंगे भाव

Gold Silver Rate Today 9 April: ईरान-इजरायल-अमेरिका सीजफायर पर संकट का असर आज गुरुवार को शेयर मार्केट से लेकर सर्राफा बाजारों तक दिख रहा है। सोना, चांदी, शेयर मार्केट और क्रूड प्राइस भी टूट गए। आज गुरुवार 9 अप्रैल को सोने का भाव में जहां 1585 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई वहीं, चांदी के के भाव में 8566 रुपये प्रति किलो टूट गए। अब चांदी यह 235475 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। जबकि, 24 कैरेट सोने का भाव 149536 रुपये पर आ गया है।

शादियों के सीजन शुरू होने से पहले सोने के जेवर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि 22 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट गोल्ड भी सस्ता हो गया है। आईबीजेए के मुताबिक आज 10 ग्राम गोल्ड के भाव 1189 रुपये कम होकर 112152 रुपये पर आ गया है। इस पर जीएसटी नहीं लगा है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट भी आज 1452 रुपया सस्ता हुआ है। अब 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 136975 रुपये रह गई है।

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MCX पर क्या हैं सोने-चांदी के भाव

एमसीएक्स पर आज दोपहर डेढ़ बजे के करीब सोने का वायदा भाव 0.12 प्रतिशत गिरकर 151591 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। जबकि, चांदी में 1.18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा रही थी। चांदी 237083 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी।

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इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरे सोने-चांदी के दाम

इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो स्पॉट गोल्ड $4,715.45 प्रति औंस पर था। वहीं, जून डिलीवरी के लिए यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 0.8% गिरकर $4,739.40 पर आ गया। स्पॉट सिल्वर भी 0.3% गिरकर $73.93 प्रति औंस पर आ गया।

क्या सोना और होगा सस्ता

क्या सोने-चांदी के भाव अभी और गिरेंगे? इस सवाल के जवाब में केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया ने कहा कि सीजफायर के ऐलान के बाद कीमतों में बढ़ोतरी दिखी थी, लेकिन अब युद्धविराम पर संकट के बादल छा रहे हैं। ऐसे में सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। जियो-पालिटिकल टेंशन के चलते सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर सीजफायर जारी रहता है तो चांदी 2.55 लाख के लेवल को टच कर जाएगी। जबकि, सोना भी 1.58 लाख से 1.60 लाख रुपये तक लेवल दिखा सकता है।

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पहली बार चांदी बेचने की प्रक्रिया हुई आसान

देश में पहली बार चांदी बेचने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एमएमटीसी-पीएएमपी ने Silver Buyback Service शुरू की है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या ग्राहक अपने चांदी के पुराने गहने, सिक्के और बार सीधे इस सरकारी कंपनी को बेच सकेंगे। उन्हें मार्केट रेट के अनुसार दाम मिलेगा। यह सेवा फिलहाल सात शहरों-नई दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लुधियाना, अहमदाबाद और मुंबई में शुरू की गई है। बाद में पूरे देश में शुरू की जाएगी।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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