सोने-चांदी की कीमतों में भूचाल, ऑल टाइम हाई से चांदी ₹2.44 लाख सस्ता, जानें आगे कितने गिरेंगे भाव

मुख्य बातें

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज मंगलवार, 3 नवंबर को भारी गिरावट देखी गई। सोमवार को मामूली रिकवरी के बाद आज मंगलवार को सोने-चांदी के भाव टूट गए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी आज एक ही दिन में 8,528 रुपये प्रति किलोग्राम टूटकर 1,75,251 रुपये पर आ गई। यह नवंबर 2025 के आखिर के बाद चांदी का सबसे निचला स्तर है। वहीं, सोने की कीमत भी करीब 2,079 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरकर 1,37,863 रुपये पर पहुंच गई। बता दें कि सोने-चांदी के रेट अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ गए हैं। चांदी अपने रिकॉर्ड भाव से करीब 2.44 लाख रुपये प्रति किलो और सोना करीब 55,128 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। आखिर सोने-चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है? क्या अभी भाव और नीचे जाएंगे या बाजार में जल्द रिकवरी देखने को मिलेगी? आइए समझते हैं विस्तार से…

ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी? सोने और चांदी की मौजूदा कीमतों की तुलना इनके रिकॉर्ड भाव से करें तो गिरावट काफी बड़ी नजर आती है। सोने का ऑल टाइम हाई भाव 1,92,991 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। इसके मुकाबले आज 3 नवंबर को सोना 1,37,863 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। यानी रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने की कीमत करीब 55,128 रुपये प्रति 10 ग्राम नीचे आ चुकी है। वहीं, चांदी की बात करें तो इसमें सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी का ऑल टाइम हाई भाव 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम रहा था। जबकि आज MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी गिरकर 1,75,251 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इस हिसाब से चांदी अपने रिकॉर्ड भाव से करीब 2,44,797 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है।

क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के भाव? सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर हमला किया है। इस खबर के सामने आने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। क्रूड ऑयल करीब 1 फीसदी उछल गया। दरअसल, मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई वाले इलाकों में से एक है। ऐसे में इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से तेल की सप्लाई प्रभावित होने का डर रहता है। अगर कच्चा तेल लंबे समय तक महंगा बना रहता है, तो पेट्रोल-डीजल से लेकर दूसरी जरूरी चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इससे दुनियाभर में महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा हो जाती है।

ब्याज दरें बढ़ने की आशंका बता दें कि सोना और चांदी ऐसे निवेश विकल्प हैं, जिनसे बैंक एफडी या सरकारी बॉन्ड की तरह नियमित ब्याज नहीं मिलता। दूसरी तरफ, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं या लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो निवेशकों को बैंक डिपॉजिट और सरकारी बॉन्ड जैसे विकल्पों में बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। ऐसे में कई निवेशक सोने और चांदी से पैसा निकालकर दूसरे विकल्पों में लगाने लगते हैं। इससे इन कीमती धातुओं की मांग पर दबाव बढ़ता है और कीमतें नीचे आने लगती हैं। फिलहाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर भी बाजार में चिंता बनी हुई है। CME FedWatch के आंकड़ों के मुताबिक, ट्रेडर्स दिसंबर में ब्याज दर बढ़ने की करीब 75 फीसदी संभावना देख रहे हैं। अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं या लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो सोने और चांदी पर दबाव और बढ़ सकता है।

अमेरिका के चुनाव और रोजगार के आंकड़ों पर नजर सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों की नजर अमेरिका के मिडटर्म चुनावों पर भी बनी हुई है। इन चुनावों से तय होगा कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में किस पार्टी का कंट्रोल रहेगा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच मुकाबले के कारण बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। इसके अलावा निवेशक अमेरिका के नए रोजगार आंकड़ों का भी इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़े इसी सप्ताह आने वाले हैं और इनके जरिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति का पता चलेगा। अगर रोजगार बाजार मजबूत रहता है और महंगाई का दबाव भी बना रहता है, तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को ऊंचा रख सकता है। ऐसे में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

चांदी का भाव कहां तक गिर सकता है? मार्केट एक्सपर्ट Ponmudi R के मुताबिक, फिलहाल चांदी का चार्ट कमजोर नजर आ रहा है। सोमवार को आई तेजी के बावजूद चांदी 1,86,000 रुपये के ऊपर टिक नहीं पाई। इससे संकेत मिलता है कि ऊंचे भाव पर अभी भी बिकवाली का दबाव बना हुआ है। चांदी के लिए एक्सपर्ट ने कुछ अहम स्तर बताए हैं:

पहला सपोर्ट: 1,72,000 से 1,70,000 रुपये प्रति किलो।

पहला रेजिस्टेंस: 1,86,000 से 1,88,000 रुपये प्रति किलो।

अगला रेजिस्टेंस: 1,94,000 से 1,96,000 रुपये प्रति किलो।

यहां सपोर्ट का मतलब उस स्तर से है, जहां कीमत गिरने के बाद संभलने की कोशिश कर सकती है। वहीं, रेजिस्टेंस वह स्तर होता है, जहां कीमत को आगे बढ़ने में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक, चांदी का RSI करीब 23 पर है। इसका मतलब है कि चांदी फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुकी है। आसान भाषा में कहें तो इसमें काफी बिकवाली हो चुकी है। हालांकि, ओवरसोल्ड होने का मतलब यह नहीं है कि कीमत अब तुरंत बढ़ने लगेगी। MACD भी अभी कमजोरी का संकेत दे रहा है। ऐसे में बाजार में मजबूत तेजी की पुष्टि होना बाकी है।

सोने का भाव कहां तक गिर सकता है? चांदी की तरह सोने की कीमतों में भी फिलहाल कमजोरी बनी हुई है। एक्सपर्ट के मुताबिक, सोने के लिए 1,34,000 से 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर अहम सपोर्ट माना जा रहा है। वहीं, ऊपर की तरफ सोने को 1,40,000 से 1,41,000 रुपये के बीच रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद 1,43,000 से 1,43,700 रुपये का स्तर अगला बड़ा रेजिस्टेंस होगा। तकनीकी संकेतकों की बात करें तो सोने का RSI करीब 32 पर है, जो बाजार में कमजोरी दिखाता है। वहीं MACD भी बिकवाली के दबाव की ओर इशारा कर रहा है। इसका मतलब है कि फिलहाल सोने में मजबूत तेजी के संकेत नहीं मिले हैं।