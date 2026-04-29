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Gold Silver Rate 29 April: सोना-चांदी के भाव में बदलाव, चेक करें 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट

Apr 29, 2026 12:40 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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सोना अपने ऑल टाइम हाई ₹1,76,121 से करीब ₹27,300 नीचे आ गया है। वहीं चांदी भी अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे ट्रेड कर रही है। अगर हालिया वैश्विक तनाव के समय की बात करें तो सोना अब तक करीब ₹10276 और चांदी ₹28,989 तक सस्ती हो चुकी है।

Gold Silver Rate 29 April: सोना-चांदी के भाव में बदलाव, चेक करें 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट

शादी के सीजन के बीच सर्राफा बाजार से बड़ी खबर सामने आई है। 29 अप्रैल को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों को थोड़ी मायूसी हाथ लगी है। 24 कैरेट सोना आज ₹39 महंगा होकर ₹1,48821 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जबकि, चांदी के भाव में ₹2370 की उछाल दर्ज की गई है। यह ₹2,38,911 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। इस तेजी ने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो शादी के लिए खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं।

22 और 18 कैरेट गोल्ड के नए रेट

आईबीजेए (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 कैरेट सोने का भाव ₹36 चढ़कर ₹1,36,320 प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। अगर 3% जीएसटी जोड़ें तो यह कीमत करीब ₹1,40,409 तक पहुंचती है। वहीं 18 कैरेट गोल्ड भी ₹29 महंगा होकर ₹1,11,616 पर पहुंच गया है और टैक्स के साथ इसकी कीमत करीब ₹1,14,964 बैठती है।

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23 और 14 कैरेट गोल्ड में भी तेजी

सोने के अन्य कैरेट में भी तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। 23 कैरेट सोना ₹39 चढ़कर ₹1,48,225 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड ₹22 महंगा होकर ₹87,060 प्रति 10 ग्राम हो गया है। यह सभी रेट दोपहर के अपडेट के अनुसार जारी किए गए हैं, जो दिन में दो बार अपडेट होते हैं।

ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आया सोना

सोना अपने ऑल टाइम हाई ₹1,76,121 से करीब ₹27,300 नीचे आ गया है। वहीं चांदी भी अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे ट्रेड कर रही है। अगर हालिया वैश्विक तनाव के समय की बात करें तो सोना अब तक करीब ₹10276 और चांदी ₹28,989 तक सस्ती हो चुकी है।

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गोल्ड-सिल्वर के रेट कैसे तय होते हैं और शहर-शहर अलग क्यों होते हैं?

सोना-चांदी ग्लोबल कमोडिटी हैं। इनके दाम लंदन (LBMA) और न्यूयॉर्क (COMEX) जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों से तय होते हैं। अगर डॉलर मजबूत या रुपया कमजोर होता है, तो भारत में दाम बढ़ जाते हैं। वहीं, डिमांड-सप्लाई, ब्याज दर, महंगाई, भू-राजनीतिक तनाव जैसी चीजें भी कीमतों को प्रभावित करती हैं।

शहरों में अंतर के मुख्य कारण

GST समान है, लेकिन स्थानीय हैंडलिंग और अन्य खर्च अलग हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट व इंश्योरेंस लागत से दूर के शहरों में सप्लाई खर्च ज्यादा। शादी-सीजन या त्योहारों में ज्यादा मांग वाले शहरों में दाम थोड़ा ऊंचा रहता है। हर सर्राफा बाजार का अपना प्रीमियम/मार्जिन होता है। डिजाइन और शहर के अनुसार मेकिंग चार्ज भी अलग-अलग होते हैं।

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Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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