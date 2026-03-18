क्या युद्ध के बीच सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट खरीदारी का सही मौका है?

Gold rate Today 18 March: सोने और चांदी के भाव में आज गिरावट है। MCX पर सोने के वायदा भाव में 0.21 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद यह 1,55,662 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी के वायदा भाव में 0.76 फीसदी की गिरावट आई और यह 2,51,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

Gold rate Today 18 March: आज शुरुआती कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखी गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर फैसले से पहले निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई बढ़ने की आशंका ने सोने के भाव में बड़ी गिरावट को रोके रखा है।

सुबह 9:15 बजे के आसपास MCX पर सोने के वायदा भाव में 0.21 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद यह 1,55,662 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी के वायदा भाव में 0.76 फीसदी की गिरावट आई और यह 2,51,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

क्यों आ रही है सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट? पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। इसकी मुख्य वजह अमेरिका-ईरान युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में आ रही तेजी है।

फेडरल रिजर्व के फैसले का क्या होगा असर? माना जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) 18 मार्च को ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगी। दरअसल, ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। मार्केट ने पहले ही ब्याज दरों में यथास्थिति बने रहने की उम्मीद कर ली है, इसलिए इस फैसले का ज्यादा असर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल का रुख सख्त रहता है और विकास दर का अनुमान घटता है तथा महंगाई दर का अनुमान बढ़ता है, तो इसका नकारात्मक असर बाजार पर देखने को मिल सकता है।

सोना-चांदी के लिए अहम टेक्निकल लेवल जिगर त्रिवेदी के मुताबिक, आज के कारोबार में MCX पर सोने के अप्रैल वायदा भाव में गिरावट का रुख रह सकता है और यह 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है।

पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार, MCX सोने को 1,54,800 रुपये और 1,53,500 रुपये पर सपोर्ट (समर्थन) मिल सकता है, जबकि 1,57,200 रुपये और 1,58,600 रुपये पर रेजिस्टेंस (बाधा) है। वहीं, चांदी के लिए 2,50,000 रुपये और 2,46,600 रुपये पर सपोर्ट तथा 2,57,700 रुपये और 2,61,600 रुपये पर रेजिस्टेंस है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार (कॉमेक्स) की बात करें तो सोने को 4,964 डॉलर और 4,920 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर सपोर्ट मिल सकता है, जबकि 5,055 डॉलर और 5,084 डॉलर पर रेजिस्टेंस है। चांदी को 78 डॉलर और 74.40 डॉलर पर सपोर्ट और 82.80 डॉलर व 86.40 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर रेजिस्टेंस है।

किस रेट पर खरीदें सोना-चांदी जैन का कहना है, "हमारा सुझाव है कि निवेशक सोने को 1,55,000 रुपये के आसपास खरीदें और 1,53,800 रुपये का स्टॉप लॉस (घाटा रोकने का स्तर) रखते हुए 1,57,400 रुपये के भाव तक का लक्ष्य रखें। वहीं चांदी में 2,48,800 रुपये के आसपास खरीदारी करें, जिसका स्टॉप लॉस 2,45,500 रुपये से नीचे रखें और 2,55,500 रुपये व 2,58,000 रुपये के भाव तक जाने का लक्ष्य रखें।"