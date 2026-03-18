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सोने-चांदी के भाव में आज बड़ा बदलाव, चेक करें आपके शहर में कितना पहुंचा दाम

Mar 18, 2026 12:49 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Silver Rate 18 March 2026: सोने और चांदी के भाव में आज बुधवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज 24 कैरेट के सोने का भाव 155,525 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है।

सोने-चांदी के भाव में आज बड़ा बदलाव, चेक करें आपके शहर में कितना पहुंचा दाम

Gold Silver Rate 18 March 2026: सोने और चांदी के भाव में आज बुधवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज 24 कैरेट के सोने का भाव 155,525 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है। इससे पहले बीते मंगलवार को यह 155,668 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा था। यानी आज यह 143 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट के गोल्ड के भाव की बात करें तो आज यह 154,902 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और इसमें 143 रुपये की गिरावट देखी गई है। बता दें कि मंगलवार को इसकी कीमत 155,045 रुपये थी।

वहीं, 18 कैरेट वाला गोल्ड आज बुधवार को 142,461 रुपये प्रति 10 गाम के भाव पर बिक रहा है। इसका पिछला बंद प्राइस 142,592 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी आज यह 131 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं, bullions.co.in के मुताबिक, आज 24 कैरेट के सोने के दाम में 110 रुपये की गिरावट देखी गई है और यह 156,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।

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आज का चांदी का भाव

आईबीजेए के मुताबिक, अगर चांदी की कीमत की बात करें तो आज एक किलो चांदी की कीमत 2,50,163 रुपये है। इससे पहले बीते मंगलवार को यह 2,52,340 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। यानी आज चांदी के दाम में 2,177 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई है। वहीं, बुलियंस.को पर चांदी 254,760 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। इसमें 830 रुपये की तेजी आई है। बता दें कि आईबीजेए दिन में दो बार सोने- चांदी के रेट जारी करता है।

सिटी-वाइज सोने के दाम (18 मार्च)

City22K (per 10 grams)24K (per 10 grams)
चेन्नई₹1,46,490₹1,59,810
दिल्ली₹1,45,060₹1,58,240
कोलकाता₹1,44,910₹1,58,090
मुंबई₹1,44,910₹1,62,390

MCX पर आज गोल्ड-सिल्वर

बुधवार, 18 मार्च को शुरुआती कारोबार में MCX पर सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। यह गिरावट अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक से पहले आई है, हालांकि भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई बढ़ने की आशंकाओं ने सोने में बड़ी गिरावट को सीमित रखा। सुबह करीब 9:15 बजे, MCX पर अप्रैल वायदा सोना 0.21% गिरकर ₹1,55,662 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, मई वायदा चांदी 0.76% की गिरावट के साथ ₹2,51,200 प्रति किलोग्राम पर रही। हाल के दिनों में US और Iran के बीच युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण सोना-चांदी की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी जा रही है।

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आज क्यों गिरा सोना-चांदी?

विशेषज्ञों के अनुसार, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक में 18 मार्च को ब्याज दरों को स्थिर रखा जा सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से महंगाई बढ़ने का जोखिम बना हुआ है, जिसके चलते दरों में बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है। बाजार पहले ही दरों में बदलाव न होने की संभावना को ध्यान में रख चुका है, इसलिए अगर स्थिति यथावत रहती है तो इसका असर सीमित हो सकता है। हालांकि, जेरोम पॉवेल का सख्त रुख, कमजोर आर्थिक वृद्धि के संकेत और महंगाई के बढ़ते अनुमान बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं।

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Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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