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सोने-चांदी के रेट में बड़ा बदलाव, जानिए आज कितना महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर के भाव

Mar 17, 2026 12:52 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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सोने की कीमतों में आज मंगलवार को तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज 999 प्यूरिटी वाला सोना 156,042 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है।

सोने-चांदी के रेट में बड़ा बदलाव, जानिए आज कितना महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर के भाव

Gold Silver Rate 17 March 2026: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज 999 प्यूरिटी वाला सोना 156,042 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है। इससे पहले बीते सोमवार को यह 155,714 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा था। यानी आज यह 328 रुपये महंगा हुआ है। 995 प्यूरिटी वाले के गोल्ड के भाव की बात करें तो आज यह 155,417 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और इसमें 327 रुपये की तेजी देखी गई है। बता दें कि सोमवार को इसकी कीमत 155,090 रुपये थी।

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वहीं, 916 प्यूरिटी वाला गोल्ड आज 142,934 रुपये प्रति 10 गाम के भाव पर बिक रहा है। इसका पिछला बंद प्राइस रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी आज यह 300 रुपये महंगा हुआ है। वहीं, bullions.co.in के मुताबिक, आज 24 कैरेट के सोने के दाम में 440 रुपये की तेजी देखी गई है और यह 157,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है।

चेक करें चांदी के रेट

आईबीजेए के मुताबिक, अगर चांदी की कीमत की बात करें तो आज एक किलो चांदी की कीमत 254,028 रुपये है। इससे पहले बीते सोमवार को यह 248711 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। यानी आज चांदी के दाम में 5,317 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखी गई है। वहीं, बुलियंस.को पर चांदी 258,570 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। इसमें 1700 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि आईबीजेए दिन में दो बार सोने- चांदी के रेट जारी करता है।

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MCX पर सोने-चांदी के भाव

यह स्थिति पूरी तरह से ग्लोबल तनाव के कारण बनी है और इसे समझना ज़रूरी है। घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार सुबह सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ उछाल देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, खासकर US–ईरान युद्ध के चलते निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के अप्रैल वायदा अनुबंध में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद कीमत ₹1,56,740 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं, चांदी के मई वायदा अनुबंध में 1% से अधिक की तेजी आई और यह ₹2,59,569 प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता दिखा। इससे पहले के सत्र में सोने की कीमतों में करीब 2% की गिरावट आई थी और यह ₹1,55,736 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 1% से अधिक फिसलकर ₹2,56,532 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

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विशेषज्ञों के अनुसार, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। Dubai, Abu Dhabi और फुजैराह जैसे क्षेत्रों में ड्रोन हमलों की खबरों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। हालात इतने गंभीर हो गए कि दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक यह संघर्ष जारी रहेगा, तब तक सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ तेजी का रुख बना रह सकता है। वहीं, अमेरिकी डॉलर में अस्थिरता भी कीमती धातुओं को समर्थन दे रही है। बाजार विशेषज्ञों ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि मौजूदा समय में कीमतें मुख्य रूप से वैश्विक घटनाक्रमों पर निर्भर हैं।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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