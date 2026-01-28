सोना-चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर, आज 17257 उछली Silver और Gold ₹4926 हुआ महंगा

संक्षेप: Gold Silver Rate 28 Jan.: 22 कैरेट गोल्ड 4513 रुपये महंगा होकर 150066 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी संग यह 154567 रुपये है। 18 कैरेट गोल्ड में 3694 रुपये की तेजी है। आज यह 122870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 126556 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

Gold Silver Rate 28 Jan.: सर्राफा बाजार में सोने-चांदी का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन जारी है। सहालग यानी शादियों के सीजन से पहले सोना-चांदी नए शिखर पर हैं। मंगलवार के बंद भाव के मुकाबले 24 कैरेट सोना आज 4926 रुपये उछला है। वहीं, चांदी 17257 रुपये महंगी हो गई है। जीएसटी समेत चांदी का भाव अब 372675 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 168741 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, प्लैटिनम भी 1935 रुपये उछलकर 86927 पर पहुंच चुका है।

3 कारोबारी दिनों में चांदी 62110 रुपये उछली चांदी केवल तीन कारोबारी दिनों में 62110 रुपये और सोना 12699 रुपये उछला है। इन दिनों में चांदी की रफ्तार सोने के मुकाबले करीब 5 गुनी तेज रही। इस साल केवल 28 दिनों में 180205 रुपये महंगी हो चुकी है। जबकि, सोने के भाव 32310 रुपये चढ़ा है। आज चांदी का भाव बिना जीएसटी 361821 रुपये प्रति किलो पर खुला। जबकि, बिना जीएसटी सोने का भाव 16327 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला।

मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 344564 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 158901 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

चांदी की उड़ान पर क्या कह रहे एक्सपर्ट्स कोटक म्यूचुअल फंड ने 'सिल्वर इज द न्यू रेयर अर्थ: द शाइनी मेटल चेंजिंग अवर वर्ल्ड' नाम के एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "अब सिल्वर की लगभग दो-तिहाई डिमांड इंडस्ट्रियल इस्तेमाल से आती है। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, EVs, AI हार्डवेयर और स्मार्ट ग्रिड, जो इसे ग्लोबल एनर्जी और डिजिटल बदलाव के केंद्र में रखता है।"

फंड हाउस ने कहा, "क्योंकि सिल्वर अधिकतर बाय-प्रोडक्ट के तौर पर निकाला जाता है और अयस्क की क्वालिटी गिर रही है, इसलिए सप्लाई डिमांड के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है, जिसके कारण 2025 में (लगभग) 230 मिलियन औंस की कमी होगी और मार्केट में लगातार टाइटनेस बनी रहेगी।"

फंड हाउस ने आगे कहा, "भारत 2025 में रिफाइंड सिल्वर का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया, (9.2 बिलियन डॉलर पर), जो पिछले साल की तुलना में लगभग 44% ज़्यादा है, जिसका कारण सोने की जगह सिल्वर का इस्तेमाल, त्योहारों की डिमांड और सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार है।"

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव 14 कैरेट गोल्ड का रेट 2882 रुपये उछला है। आज यह 95839 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 98714 रुपये पर है।

18 कैरेट गोल्ड में 3694 रुपये की तेजी है। आज यह 122870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 126556 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

22 कैरेट गोल्ड 4513 रुपये महंगा होकर 150066 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी संग यह 154567 रुपये है।

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 4906 रुपये उछल कर 163171 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 168066 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।