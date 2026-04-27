Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोना-चांदी के रेट में बदलाव, चेक करें 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट भाव

Apr 27, 2026 01:35 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

Gold Silver Rate 27 April: सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से 24624 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई से 141830 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।

सोना-चांदी के रेट में बदलाव, चेक करें 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट भाव

Gold Silver Rate 27 April: आज सर्राफा बाजारों में सोना-चांदी के रेट में मामूली बदलाव है। 27 अप्रैल को 24 कैरेट गोल्ड का भाव महज 16 रुपये चढ़कर 151495 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जबकि, चांदी के भाव में 278 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। अब यह 244103 रुपये पर पहुंच गई है।

IBJA रेट के मुताबिक अब सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से 24624 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई से 141830 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अगर युद्ध के बीच की बात करें तो सोना अबतक 7602 रुपये और चांदी 23797 रुपये गिर चुकी है।

22 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट के रेट

आईबीजेए के मुताबिक आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के भाव 14 रुपये महंगा होकर 138769 रुपये पर पहुंच गया है। इस पर 3 प्रतिशत जीएसटी नहीं लगा है। जीएसटी समेत यह 142932 रुपये का पड़ेगा। 18 कैरेट गोल्ड का रेट भी आज 12 रुपये बढ़कर बिना जीएसटी 113621 रुपये हो गया है। जीएसटी के साथ इसका भाव 117029 रुपये हो जाएगा।

14 और 23 कैरेट गोल्ड के रेट

सर्राफा बजारों में आज 23 कैरेट गोल्ड की कीमत 16 रुपये बढ़कर 150888 रुपये पर पहुंच गई है। जबकि, 14 कैरेट गोल्ड की कीमत 10 तेज रुपये कम होकर 88625 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

ये भी पढ़ें:8वां वेतन आयोग: सैलरी मिलेगी बेशुमार, कर्मचारी खरीदेंगे घर और कार

आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 या सवा 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर सवा 12 बजे वाला है।

आने वाले दिनों में तेज हलचल की उम्मीद

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना और चांदी की कीमतों में आने वाले दिनों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। निवेशक इस हफ्ते कई बड़े अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखेंगे, जिनका सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:Jio यूजर्स सावधान! लंबे समय से रिचार्ज नहीं किया तो हमेशा के लिए बंद होगा नंबर

विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत, कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक बाजार की दिशा तय करेंगी। इसके अलावा फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की 29 अप्रैल की बैठक को भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह बैठक जेरॉम पॉवेल की अध्यक्षता में आखिरी मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें:छत टपकने और दीवारों से प्लॉस्टर उखड़ने पर होमबॉयर्स क्या करें? कहां जाएं?
ये भी पढ़ें:एलपीजी सिलेंडर के रेट, बुकिंग और डिलीवरी को लेकर क्या हैं लेटेस्ट अपडेट्स

पिछले हफ्ते की बात करें तो घरेलू बाजार में सोना और चांदी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना करीब 1.23 प्रतिशत गिरकर लगभग 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी में लगभग 4.9 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई और यह 2.44 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Gold Silver Rate Bullion Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,