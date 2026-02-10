गोल्ड-सिल्वर की उछलती कीमतों पर ब्रेक, चांदी में 11,000 रुपये से ज्यादा की गिरावट

संक्षेप: Gold Silver Rate 10 Feb.: घरेलू वायदा बाजार में सोने-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर अप्रैल माह के सोने के वायदा 1.6% या लगभग 2,500 रुपये गिरकर 155546 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वहीं, चांदी के वायदा 4% से अधिक या 11,000 रुपये से ज्यादा गिरकर 2,51,544 रुपये पर पहुंच गए।

Gold Silver Rate 10 Feb.:दो दिन की बढ़त के बाद सोने में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि निवेशकों ने उतार-चढ़ाव वाले बाजार में मुनाफा वसूला। वहीं, निवेशकों ने मुनाफावसूली भी कर रहे हैं। मंगलवार की सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर अप्रैल माह के सोने के वायदा 1.6% या लगभग 2,500 रुपये गिरकर 1,55,546 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वहीं, चांदी के वायदा 4% से अधिक या 11,000 रुपये से ज्यादा गिरकर 2,51,544 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए।

इंटरनेशनल मार्केट का हाल इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत शुरुआती कारोबार में 1.4% तक की गिरावट आई और यह थोड़ी देर के लिए 5,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे चला गया, इसके बाद कुछ नुकसान की भरपाई हुई। 29 जनवरी को अपने रिकॉर्ड शिखर को छूने के बाद से सोना लगभग 10% गिर चुका है, लेकिन इस साल अभी भी मजबूती से ऊपर है। सिंगापुर में सुबह 8:00 बजे तक स्पॉट गोल्ड 0.5% गिरकर 5,032.53 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी 1.8% गिरकर 81.92 डॉलर पर आ गई। प्लैटिनम और पैलेडियम भी कमजोर रहे।

गिरावट की वजह अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में बढ़त, जो 96.82 से बढ़कर 97.01 पर पहुंच गया। इससे विदेशी खरीदारों के लिए डॉलर-आधारित सोना महंगा हो गया। निवेशकों द्वारा इस सप्ताह आने वाले अमेरिकी रोजगार और मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से पहले सतर्क रुख अपनाना। इन आंकड़ों से भविष्य के ब्याज दर रुख के संकेत मिलने की उम्मीद है।

आगे की राह जनवरी के अंत में कीमती धातुओं में भारी गिरावट आई थी, जब सट्टा व्यापार से प्रेरित रिकॉर्ड तोड़ तेजी ने बाजारों को गर्म कर दिया था। हालांकि, वे कई कारक जो बहु-वर्षीय तेजी का आधार रहे हैं , बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिम, केंद्रीय बैंकों की बढ़ी हुई खरीदारी और सरकारी बांड व मुद्राओं से निवेशकों का पलायन अभी भी प्रभावी हैं।