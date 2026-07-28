सोने-चांदी के भाव आज: पीक से गोल्ड ₹50,912 सस्ता, आधी कीमत में मिल रही चांदी
मुख्य बातें
- MCX Gold Silver Price: 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 50,912 रुपये तक सस्ता हो चुका है
- वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 2,01,877 रुपये सस्ता हो चुका है
MCX Gold Silver Price:सोने-चांदी की तेजी पर आ ब्रेक लग गया है। एमसीएक्स पर सुबह सवा नौ बजे के करीब सोना 0.61 प्रतिशत टूटकर 142184 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से ट्रेड कर रहा था। जहां तक चांदी की बात करें तो आज मंगलवार 28 जलुाई की सुबह यह 1.36 प्रतिशत सस्ती होकर 218171 रुपये प्रति किलो ग्राम के रेट से ट्रेड कर रही थी। सोमवार रात को सोना 143105 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। जबकि, चांदी 221200 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई थी।
एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 50,912 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 2,01,877 रुपये सस्ता हो चुका है। यानी ऑल टाइम हाई से चांदी के दाम करीब आधे हो गए हैं।
इंटरनेशन मार्केट में भी सस्ता हुआ सोना
अमेरिकी सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिर गईं। इसकी मुख्य वजह यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जवाबी हमले रुक गए हैं, जिससे भू-राजनीतिक तनाव कम हुआ है और सुरक्षित निवेश की मांग घट गई है।
सोने-चांदी के दाम गिरने की वजहें
फेड की बैठक और ब्याज दरों पर नजर: बाजार की नजर 29 जुलाई को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) की नीति बैठक पर भी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को मौजूदा 3.50%-3.75% की रेंज में ही स्थिर रखेगा।
ट्रेडर्स की नजर इन आंकड़ों पर: कारोबारी फेड चेयरमैन केविन वार्श के बयानों के साथ-साथ इस सप्ताह आने वाले अमेरिकी जीडीपी और पीसीई मुद्रास्फीति (PCE inflation) के आंकड़ों पर बारीकी से नजर रखेंगे, ताकि ब्याज दरों की आगे की दिशा का कोई संकेत मिल सके।
तेल की कीमतों में भी गिरावट: दूसरी तरफ, मध्य पूर्व संघर्ष में तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतें और नीचे आ गईं। ब्रेंट क्रूड 2% से ज्यादा गिरकर लगभग 86 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया।
अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत की स्थिति: ईरान और अमेरिका ने 26 जुलाई को अपने हमले रोक दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और संभावित समझौता हो सकता है। हालांकि, ईरान ने वाशिंगटन के साथ किसी भी सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है।
क्या कह रहे एक्सपर्ट्स
इंडसइंड सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा, "सोने पर दबाव बना हुआ है, क्योंकि इस बात की आशंका बनी है कि फेडरल रिजर्व जुलाई में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। साथ ही, ट्रंप के इस बयान ने कि अमेरिका मध्य पूर्व संघर्ष खत्म करने के लिए ईरान से बातचीत कर रहा है, तेल की कीमतें गिरा दीं और मुद्रास्फीति की चिंता कम कर दी, जिससे सोने की कीमतों पर नकारात्मक असर पड़ा है।"
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें