सोने-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, गोल्ड ₹1.43 लाख और सिल्वर ₹2.24 लाख के पार
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 0.50 प्रतिशत चढ़कर 1,43,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, वहीं चांदी में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई और यह 2,24,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करने लगा
घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार (27 जुलाई) सुबह सोने और चांदी के भाव चढ़ गए। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर में गिरावट रही, जो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट के कारण हुई। दरअसल, सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान के बीच थम गया, जिससे तेल की कीमतें लुढ़क गईं।
एमसीएक्स पर सोने का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट करीब 0.50 प्रतिशत चढ़कर 1,43,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, वहीं चांदी के सितंबर फ्यूचर में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई और यह 2,24,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करने लगा।
दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स में 0.30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे डॉलर में तय होने वाली कीमती धातुएं विदेशी मुद्रा वाले खरीदारों के लिए सस्ती हो गईं।
इंटरनेशनल मार्केट में क्या है हाल: सिंगापुर में सुबह 6:42 बजे स्पॉट गोल्ड 1 प्रतिशत चढ़कर 4,092.11 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी में 2.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ यह 59.85 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
5,600 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे है गोल्ड का भाव
सोना जून के अंत से अधिकतर 4,000 डॉलर प्रति औंस के आसपास रुका हुआ है, जिसे कुछ कारोबारी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल मानते हैं। फरवरी के अंत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, तब से सोना 20 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है।
इससे पहले महीने भर में सोना लगभग 5,600 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जिसने इसकी कई वर्षों की तेजी को समाप्त कर दिया था। पिछले महीने की अंतरिम संघर्षविराम के बाद, मध्य पूर्व में फिर से लड़ाई शुरू होने ने हाल के हफ्तों में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दिया था और इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जो बिना ब्याज वाली सोने जैसी धातु के लिए बाधा उत्पन्न करता है।
आज क्यों चढ़े सोने-चांदी के दाम
सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई में ठहराव आने से तेल आपूर्ति के जोखिम और मुद्रास्फीति की चिंताएं कम हुईं, जिसका असर सोने की कीमतों पर पड़ा और सोना चढ़ गया। शुरुआती कारोबार में सोना 1.1 प्रतिशत तक चढ़कर 4,100 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया।
अमेरिका ने बिना किसी स्पष्टीकरण या घोषणा के ईरान पर लगभग दो सप्ताह तक चले हमलों की कड़ी को रोक दिया, जबकि ईरान ने जवाबी हमलों से परहेज करने का संकेत दिया और होर्मुज के माध्यम से शिपिंग के महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए ओमान के साथ बातचीत की।
इनपुट: ब्लूमबर्ग
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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