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सोने-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, गोल्ड ₹1.43 लाख और सिल्वर ₹2.24 लाख के पार

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Gold Silver Price Today: एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 0.50 प्रतिशत चढ़कर 1,43,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, वहीं चांदी में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई और यह 2,24,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करने लगा
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सोना चांदी भाव आज

घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार (27 जुलाई) सुबह सोने और चांदी के भाव चढ़ गए। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर में गिरावट रही, जो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट के कारण हुई। दरअसल, सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान के बीच थम गया, जिससे तेल की कीमतें लुढ़क गईं।

एमसीएक्स पर सोने का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट करीब 0.50 प्रतिशत चढ़कर 1,43,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, वहीं चांदी के सितंबर फ्यूचर में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई और यह 2,24,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करने लगा।

दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स में 0.30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे डॉलर में तय होने वाली कीमती धातुएं विदेशी मुद्रा वाले खरीदारों के लिए सस्ती हो गईं।

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इंटरनेशनल मार्केट में क्या है हाल: सिंगापुर में सुबह 6:42 बजे स्पॉट गोल्ड 1 प्रतिशत चढ़कर 4,092.11 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी में 2.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ यह 59.85 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

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5,600 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे है गोल्ड का भाव

सोना जून के अंत से अधिकतर 4,000 डॉलर प्रति औंस के आसपास रुका हुआ है, जिसे कुछ कारोबारी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल मानते हैं। फरवरी के अंत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, तब से सोना 20 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है।

इससे पहले महीने भर में सोना लगभग 5,600 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जिसने इसकी कई वर्षों की तेजी को समाप्त कर दिया था। पिछले महीने की अंतरिम संघर्षविराम के बाद, मध्य पूर्व में फिर से लड़ाई शुरू होने ने हाल के हफ्तों में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दिया था और इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जो बिना ब्याज वाली सोने जैसी धातु के लिए बाधा उत्पन्न करता है।

आज क्यों चढ़े सोने-चांदी के दाम

सप्ताहांत में अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई में ठहराव आने से तेल आपूर्ति के जोखिम और मुद्रास्फीति की चिंताएं कम हुईं, जिसका असर सोने की कीमतों पर पड़ा और सोना चढ़ गया। शुरुआती कारोबार में सोना 1.1 प्रतिशत तक चढ़कर 4,100 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया।

अमेरिका ने बिना किसी स्पष्टीकरण या घोषणा के ईरान पर लगभग दो सप्ताह तक चले हमलों की कड़ी को रोक दिया, जबकि ईरान ने जवाबी हमलों से परहेज करने का संकेत दिया और होर्मुज के माध्यम से शिपिंग के महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए ओमान के साथ बातचीत की।

इनपुट: ब्लूमबर्ग

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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