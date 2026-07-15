सोने-चांदी के भाव आज मार्केट खुलते ही गिरे, ₹1.41 लाख पर आया गोल्ड, चेक करें सिल्वर का रेट
मुख्य बातें
- MCX Gold Silver Price: एमसीएक्स पर सोने के भाव 0.55% की गिरावट के साथ ₹1,41,471 प्रति 10 ग्राम पर आ गए
- वहीं, एमसीएक्स पर चांदी 0.41% लुढ़ककर ₹2,22,266 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी
MCX Gold Silver Price: घरेलू वायदा बाजार में बुधवार सुबह सोने और चांदी के भाव गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। यह गिरावट अमेरिकी मुद्रास्फीति में आश्चर्यजनक गिरावट के बावजूद आई है, जिससे फेडरल रिजर्व की ओर से इस साल ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम हो गई थी और अमेरिकी डॉलर पर भी दबाव बना था। आमतौर पर डॉलर कमजोर होने पर सोने की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इस बार बाजार में भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के मिले-जुले असर ने सोने-चांदी के रुख को उलट दिया।
कमोडिटी मार्केट में क्या है हाल?
सुबह 9:15 बजे तक एमसीएक्स पर सोने के भाव 0.55% की गिरावट के साथ ₹1,41,471 प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वहीं, एमसीएक्स पर चांदी 0.41% लुढ़ककर ₹2,22,266 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।
आज क्यों गिरे सोने-चांदी के भाव
महंगाई के आंकड़ों ने दी राहत: अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जून 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई घटकर 3.5% रह गई, जो मई में 4.2% थी। यह गिरावट बाजार की उम्मीदों से कहीं अधिक रही। महीने-दर-महीने के आधार पर अमेरिकी कीमतों में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई, जो कोविड-19 महामारी (अप्रैल 2020) के बाद पहली बार मासिक आधार पर नकारात्मक आंकड़ा है। मई में यह 0.5% बढ़ी थीं।
कोर इन्फ्लेशन सालाना आधार पर 2.6% दर्ज की गई। यह बाजार के 2.8% के अनुमान और मई की 2.9% की दर से काफी कम है। इन आंकड़ों के बाद निवेशकों का मानना है कि फेडरल रिजर्व आने वाले महीनों में ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है, जिससे डॉलर पर और दबाव बना।
डॉलर और क्रूड का उलट-फेर: महंगाई घटने की खबर ने अमेरिकी डॉलर इंडेक्स को और कमजोर कर दिया। यह पिछले सत्र के 100.92 के मुकाबले 100.76 पर आ गया। हालांकि, कच्चे तेल के बाजार में तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड (सितंबर वायदा) सुबह 9 बजे आईएसटी के आसपास $86 प्रति बैरल के स्तर पर 1% से ज्यादा चढ़ गया। तेल की बढ़ती कीमतों का मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर और हमले की चेतावनी देना है, हालांकि उन्होंने होर्मुज से शिपिंग पर शुल्क लगाने की योजना को फिलहाल रद्द कर दिया है।
अमेरिका-ईरान संघर्ष है सबसे बड़ा जोखिम: फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव ही वह बड़ा कारक है, जो निकट भविष्य में सोने-चांदी की कीमतों की दिशा तय करेगा। इस मोर्चे पर अभी कोई बड़ी कूटनीतिक पहल नजर नहीं आ रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने मंगलवार (स्थानीय समय) को लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले किए हैं और ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों पर फिर से नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी है। इससे खाड़ी क्षेत्र में तेल की सप्लाई बाधित होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिससे वैश्विक बाजार में ऊर्जा की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें