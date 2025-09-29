gold silver prices surge sona crosses rs118,000 chandi bhav jumps rs 6000 today in 1 stroke सोने-चांदी के भाव में तूफानी तेजी, पहली बार गोल्ड ₹118000 के पार, चांदी आज ₹6000 उछली, Business Hindi News - Hindustan
सोने-चांदी के भाव में तूफानी तेजी, पहली बार गोल्ड ₹118000 के पार, चांदी आज ₹6000 उछली

Gold Silver Price 29 September: आज सोने-चांदी के भाव ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। त्योहारी सीजन में चांदी एक झटके में ही 6000 रुपये उछल गई। जबकि, सोने के भाव में 2030 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। सोने का भाव जीएसटी समेत अब 118750 रुपये और चांदी जीएसटी समेत 148423 रुपये पर पहुंच गई है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 12:41 PM
Gold Silver Price 29 September: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। त्योहारी सीजन में चांदी एक झटके में ही 6000 रुपये उछल गई। जबकि, सोने के भाव में 2030 रुपये की तेजी दर्ज की गई है।

24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 118750 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 148423 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। आइबीजेए के मुताबिक शुक्रवार को सोना बिना जीएसटी 113262 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 138100 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

बता दें इस सितंबर में सोना 12904 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 26528 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

Gold Silver Price 29 September

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 2022 रुपये महंगा होकर 114830 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 118274 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1859 रुपये उछलकर 105607 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 108775 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड 1522 रुपये की छलांग लगाकर 86469 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 89063 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड 1188 रुपये महंगा होकर 67446 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 69469 रुपये पर पहुंच गया है।

क्यों उछल रहा भाव

केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया के मुताबिक सोने और चांदी में तेजी अभी थमने वाली नहीं है। इसके पीछे वजह है फेड का रेड कट, डॉलर की कमजोरी, जियो-पॉलिटिकल टेंशन, यूएस का जॉब डेटा, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, फेस्टिव सीजन। ईटीएफ के अंदर खरीदारी लगातार जारी है। इससे सोने में तेजी आ रही है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Gold Gold Silver Price Gold Rate Today In Bullion Markets
