सोने-चांदी की कीमतों में उछाल ने बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए इसके पीछे की वजह

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 09:39 AM
आज 1 सितंबर, 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखने को मिला। घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी ने ताजा रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ। सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,05,937 तक और चांदी का भाव प्रति किलो ₹1,24,214 तक पहुंच गया। यह लगभग 2% का उछाल था। सुबह 9:10 बजे तक, सोने के अक्टूबर वायदा 0.95% बढ़कर ₹1,04,812 प्रति 10 ग्राम और चांदी के दिसंबर वायदा 1.73% बढ़कर ₹1,23,976 प्रति किलो पर कारोबार कर रहे थे।

कीमतों में उछाल की क्या है वजह?'

सोने की कीमतों में इस ताजा उछाल के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने अपने जैकसन होल भाषण में दरों में कटौती का संकेत दिया था और पिछले कुछ दिनों में कुछ अन्य फेड अधिकारियों ने भी इस महीने दरें कम करने की तैयारी का संकेत दिया है।

फेड अधिकारी क्या कह रहे हैं?

पिछले गुरुवार को फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने कहा कि वह सितंबर में ब्याज दर में कटौती का समर्थन करेंगे और आने वाले तीन से छह महीनों में और कटौती की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि श्रम बाजार में कुछ कमजोरी के संकेत हैं और उन्हें डर है कि स्थितियाँ और खराब हो सकती हैं। ऐसे में, मौद्रिक नीति को समय रहते समायोजित करना जरूरी है।

टैरिफ की अनिश्चितता का असर

'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों और वैश्विक आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव को लेकर अनिश्चितता भी सोने-चांदी की मांग बढ़ने का एक अहम कारण है। ट्रंप ने कई देशों पर विभिन्न टैरिफ लगाए हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है। इस अनिश्चितता के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों सोना और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं।

कहां तक पहुंचेगा भाव

विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतें आने वाले महीनों में और बढ़ सकती हैं। जे.पी. मॉर्गन रिसर्च का अनुमान है कि सोना 2025 की चौथी तिमाही में $3,675 प्रति औंस और 2026 के मध्य तक $4,000 प्रति औंस के स्तर को छू सकता है।

चांदी की तेजी सोने भी तेज होगी

चांदी, जो सोने की तुलना में काफी सस्ती है, और भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि संस्थागत निवेशकों की नजर अब उस पर भी है। हालांकि, अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और महंगाई ठंडी पड़ती है तो कीमतों में गिरावट भी आ सकती है।

