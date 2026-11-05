न्यूयॉर्क से मुंबई तक उछले सोने-चांदी के भाव, 2 दिन में गोल्ड ₹6000 और सिल्वर ₹10000 से अधिक चढ़ी
मुख्य बातें
- Gold Silver Rates Today: एमसीएक्स पर 2 दिन में सोने के भाव में 6000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है
- जबकि, चांदी 10000 रुपये से अधिक महंगी हुई है
- आज सुबह 10:50 बजे के करीब एमसीएक्स पर सोना 1.76% उछल कर 145760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था
Gold Silver Rates Today: न्यूयॉर्क से मुंबई तक सोने-चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में दो दिन पहले सोना-चांदी नहीं खरीदने वालों को अब बहुत पछतावा हो रहा होगा। मुंबई स्थित एमसीएक्स पर 2 दिन में सोने के भाव में 6000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। जबकि, चांदी 10000 रुपये से अधिक महंगी हुई है। आज सुबह 10:50 बजे के करीब एमसीएक्स पर सोना 1.76% उछल कर 145760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। जबकि, चांदी के भाव में 1.44 प्रतिशत की तेजी थी। चांदी का वायदा भाव 190443 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है।
बता दें एमसीएक्स पर भाव पल-पल बदलता रहता है। जबकि, सर्राफा बाजारों में दोपहर और शाम को तय होते हैं। यहां सोने-चांदी के दाम एमसीएक्स से अलग होते हैं। उनपर जीएसटी, लोकल टैक्स और ज्वेलरी मेंकिंग चार्ज भी जुड़े होते हैं।
अगर इस साल की बात करें तो MCX पर 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 47336 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का भाव ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 229605 रुपये गिर चुका है।
4100 डॉलर के पार पहुंचा गोल्ड
सोने की कीमतों में बुधवार को 3% से ज्यादा की उछाल के बाद गुरुवार को भी तेजी रही। आज न्यूयॉर्क में गोल्ड सोना 2.1% तक चढ़कर करीब 4,146 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। पिछले सत्र में यह अगस्त के बाद की सबसे बड़ी बढ़त के साथ 4,000 डॉलर के सपोर्ट लेवल के ऊपर लौटा था। चांदी 1.7% बढ़कर 53.11 डॉलर पर थी, जो बुधवार को करीब 5% चढ़ी थी।
क्यों गिरा सोना
ट्रेजरी यील्ड और डॉलर में गिरावट : गुरुवार को ट्रेजरी यील्ड और डॉलर में गिरावट जारी रही, क्योंकि चुनाव नतीजों से बाजार को लगने लगा कि ट्रम्प प्रशासन के टैक्स और खर्च के प्लान पर लगाम लग सकती है। सोना ब्याज नहीं देता, इसलिए यील्ड गिरने पर उसकी मांग बढ़ती है। वहीं कमजोर डॉलर से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो जाता है।
कच्चा तेल: ब्रेंट क्रूड में भारी गिरावट जारी रही। बुधवार को यह अक्टूबर की शुरुआत के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया। वजह यह रही कि चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की संभावना को हल्का करके दिखाया।
सोने में यह तेजी महीनों की गिरावट के बाद सबसे बड़ा करेक्शन है, लेकिन फरवरी के अंत में अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यह अब भी बहुत ज्यादा नीचे है। तब ऊर्जा कीमतों में उछाल से मौद्रिक नीति सख्त हुई थी।
इनपुट: ब्लूमबर्ग
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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