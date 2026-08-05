सोने-चांदी के चढ़े भाव: 33 घंटे में सिल्वर ₹7000 उछली, गोल्ड ₹2287 हुआ महंगा
मुख्य बातें
- MCX Gold Silver Price: सोमवार रात को सोना 142900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था
- जबकि, चांदी 216506 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई थी
- यानी पिछले 33 घंटे में सोना 2287 रुपये महंगा हुआ है
- जबकि, चांदी के भाव इस अवधि में 7000 रुपये चढ़े हैं
MCX Gold Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में आज भी तेजी है। एमसीएक्स पर सुबह सवा नौ बजे के करीब सोना 0.62 प्रतिशत उछल कर 145187 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से ट्रेड कर रहा था। जहां तक चांदी की बात करें तो आज बुधवार 5 अगस्त की सुबह यह 1.01 प्रतिशत महंगी होकर 223850 रुपये प्रति किलो ग्राम के रेट से ट्रेड कर रही थी। सोमवार रात को सोना 142900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। जबकि, चांदी 216506 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई थी। यानी पिछले 33 घंटे में सोना 2287 रुपये महंगा हुआ है। जबकि, चांदी के भाव इस अवधि में 7000 रुपये चढ़े हैं।
ऑल आइम हाई से अभी कितना सस्ता
एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 47909 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 196198 रुपये सस्ती हो चुकी है।
इंटरनेशनल मार्केट में भी चमका सोना
सोने का भाव करीब 4,095 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इससे पहले हफ्ते के पहले दो सत्रों में इसमें 0.8% का इजाफा हो चुका है। सिंगापुर में सुबह 9:45 बजे स्पॉट गोल्ड (तुरंत डिलीवरी वाला सोना) 0.4% बढ़कर 4,094.11 डॉलर प्रति औंस पर था। चांदी 0.6% बढ़कर 59.89 डॉलर प्रति औंस पर थी।
क्यों बढ़ रहे सोने-चांदी के दाम
ईरान-अमेरिका टेंशन: कतर ने कहा है कि होर्मुज के रास्ते सामान्य व्यापारिक शिपिंग को बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने भी बातचीत में तरक्की के संकेत दिए हैं। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है।
ब्याज दर: आज रिजर्व बैंक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का एलान कर सकता है। दूसरी ओर बाजार अब यह मानकर चल रहे हैं कि साल के अंत तक अमेरिका में ब्याज दरों में सिर्फ एक बार बढ़ोतरी होगी, जबकि पिछले हफ्ते तक दो बार बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी। ब्याज दरें बढ़ाना आम तौर पर सोने जैसी कीमती धातुओं के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता।
अमेरिका-ईरान जंग में 20% से अधिक पिघला सोना
फरवरी के अंत में अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोना 20 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है। इस संघर्ष ने ऊर्जा की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं, महंगाई के दबाव को बढ़ाया है और इस आशंका को भी जन्म दिया है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। फिर भी, पिछले हफ्ते हुई फेड की बैठक में अधिकारियों ने लगातार पांचवीं बार नीतियों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया, हालांकि तीन सदस्य ब्याज दर बढ़ाने के पक्ष में थे।
विशेषज्ञ बोले- 4000 डॉलर पर अटका पड़ा है सोना
जेफरीज एलएलसी के विश्लेषकों, जिनमें चार्ल्स एहिडियामहेन शामिल हैं, ने एक नोट में कहा, "हाल के महीनों में सोने में गिरावट आई है और यह फिलहाल करीब 4,000 डॉलर प्रति औंस पर अटका हुआ है। सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक ब्याज दरों की दिशा है।"
इनपुट: ब्लूमबर्ग
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें