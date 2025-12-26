Hindustan Hindi News
सोना-चांदी की रिकॉर्डतोड़ उड़ान, MCX पर कीमतों ने छुआ नया शिखर

संक्षेप:

MCX Gold Silver Prices: चांदी और सोने की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि का कारण भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी फेड की नीतियों, और औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की कीमतें मजबूत बनी रहेंगी, जबकि सोना भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है।

Dec 26, 2025 09:50 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
MCX Gold Silver Prices: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर आज,शुक्रवार 26 दिसंबर की सुबह के कारोबार में सोने की कीमतें आधे प्रतिशत से अधिक बढ़ गईं, जबकि चांदी 4% उछल गई। यह उछाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा जनवरी में और ब्याज दरें कम किए जाने की अटकलों और अमेरिका-वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के कारण हुआ है।

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर

MCX पर फरवरी फयूचर कांट्रैक्ट्स में सोना 0.65% चढ़कर 10 ग्राम के लिए रिकॉर्ड ऊंचाई 1,38,991 रुपये पर पहुँच गया।

चांदी ने फिर रचा इतिहास

इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमतों में आज 5% से अधिक की जबरदस्त छलांग लगाई और यह पहली बार 75 डॉलर प्रति औंस के पार चली गई। MCX पर मार्च फयूचर कांट्रैक्ट्स में चांदी 4% उछलकर प्रति किलो 2,32,741 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। स्पॉट सिल्वर की कीमत लगातार पांचवें सत्र में बढ़त के साथ 5% से अधिक चढ़कर 75.4 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

चांदी की चमक के पीछे के कारण

चांदी की यह शानदार तेजी कई कारणों से हुई है। वेनेजुएला में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने इसे एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में आकर्षण बढ़ाया है। साथ ही, निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी फेड 2026 की ओर बढ़ते हुए ब्याज दरें कम करता रहेगा, जो सोने-चांदी जैसी संपत्तियों के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, ईटीएफ में पैसा आना और औद्योगिक मांग (जैसे ईवी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल) मजबूत होना भी बड़े कारण हैं।

विशेषज्ञ की राय

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी. के. विजयकुमार के अनुसार, चांदी की विशेषता है आधुनिक उद्योगों में इसका व्यापक उपयोग। इन उद्योगों की प्रभावशाली वृद्धि ने चांदी की मांग बढ़ा दी है, जबकि आपूर्ति में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। इससे कीमतों में उछाल आया है। कुछ मुनाफावसूली हो सकती है, लेकिन चांदी की कीमतें मजबूत बनी रहने की संभावना है।

