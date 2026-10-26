Gold Silver Price Today: सोने-चांदी के भाव में लौटी तेजी, जानिए दिल्ली से चेन्नई तक 10 ग्राम गोल्ड के रेट
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: दिल्ली में सोने का भाव 1,42,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है
- MCX पर सोने का वायदा भाव 0.21% बढ़कर 1,42,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था
- वहीं, चांदी का वायदा भाव करीब 0.37% की तेजी के साथ 1,97,303 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया
Gold-Silver Rate Today: कई दिनों से लगातार गिरावट के बाद सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार को तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर सोने का वायदा भाव 0.21% बढ़कर 1,42,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी का वायदा भाव करीब 0.37% की तेजी के साथ 1,97,303 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। ये भाव आज सोमवार सुबह करीब 9:13 बजे के हैं।
इंटरनेशनल मार्केट में $4,000 के नीचे पहुंचा सोना
इंटरनेशन मार्केट की बात करें तो वहां सोने की कीमतें 4000 डॉलर प्रति औंस के नीचे आ गई हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 0.6% गिरकर 3,998.49 डॉलर प्रति औंस पर आ गया था। मिड जुलाई के बाद पहली बार सोने की कीमत 4,000 डॉलर के स्तर से नीचे फिसली। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 1.3% की गिरावट आई और यह 4,007.90 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।
इस गिरावट के पीछे महंगी ऊर्जा और अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बने रहने की आशंका प्रमुख वजह रही। ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से महंगाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक से पहले ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर हुई है।
दिल्ली से चेन्नई तक सोने-चांदी के ताजा भाव
26 अक्टूबर 2026 को देश के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतें इस प्रकार हैं।
1. दिल्ली में सोने का भाव
24 कैरेट सोना: 1,42,300 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: 1,30,442 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 999: 1,96,330 रुपये प्रति किलोग्राम
2. मुंबई में सोने का भाव
24 कैरेट सोना: 1,42,540 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: 1,30,662 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 999: 1,96,670 रुपये प्रति किलोग्राम
3. बेंगलुरु में सोने का भाव
24 कैरेट सोना: 1,42,650 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: 1,30,763 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 999: 1,96,820 रुपये प्रति किलोग्राम
4. कोलकाता में सोने का भाव
24 कैरेट सोना: 1,42,350 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: 1,30,488 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 999: 1,96,410 रुपये प्रति किलोग्राम
5. हैदराबाद में सोने का भाव
24 कैरेट सोना: 1,42,770 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: 1,30,873 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 999: 1,96,980 रुपये प्रति किलोग्राम
6. चेन्नई में सोने का भाव
24 कैरेट सोना: 1,42,780 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: 1,30,882 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 999: 1,96,509 रुपये प्रति किलोग्राम
24 कैरेट और 22 कैरेट सोने में क्या अंतर है?
24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। इसमें सोने की शुद्धता लगभग 99.9% होती है। हालांकि, यह 22 कैरेट या 18 कैरेट से नरम होने के कारण आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए कम इस्तेमाल होता है। वहीं, 22 कैरेट सोने में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे आभूषण अधिक मजबूत बनते हैं। इसी वजह से ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों के बीच 22 कैरेट सोना काफी लोकप्रिय है। चांदी की बात करें तो 999 शुद्धता वाली चांदी में 99.9% चांदी होती है। इसका इस्तेमाल निवेश के लिए चांदी के सिक्के और बार खरीदने में किया जाता है।
(डिस्क्लेमर: शहर और विक्रेता के अनुसार कीमतों में अंतर हो सकता है। आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स अलग से लग सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें