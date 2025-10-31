सोने-चांदी के भाव ने फिर पकड़ी रफ्तार, ₹124000 के पार Gold और Silver ₹153616 पर पहुंची
संक्षेप: Gold Silver Price 31 Oct.: सोने-चांदी के भाव एक बार फिर तेजी की पटरी पर हैं। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 124439 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 153616 रुपये प्रति किलो पर है।
Gold Silver Price 31 Oct.: सोने-चांदी के भाव एक बार फिर तेजी की पटरी पर हैं। आज यानी शुक्रवार 31 अक्टूबर को सोना जहां 1196 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है तो वहीं, चांदी 2359 रुपये प्रति किलो उछली है। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 124439 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 153616 रुपये प्रति किलो पर है।
अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 10059 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 28979 रुपये गिर चुके हैं।
आइबीजेए के मुताबिक 30 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड बिना जीएसटी 119140 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 146783 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज सोना बिना जीएसटी 120815 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला और चांदी 149142 रुपये पर खुली। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।
कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव
आज 23 कैरेट गोल्ड भी 1191 रुपये महंगा होकर 120331 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 123940 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।
22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1096 रुपये चढ़कर 110667 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 113987 रुपये है।
18 कैरेट गोल्ड 897 रुपये की तेजी के साथ 90611 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 93329 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।
इस साल सोना 45075 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 63125 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।
डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।