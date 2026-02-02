सोना-चांदी के रेट जमीन पर, गोल्ड आज ₹6427 सस्ता, चांदी ₹29255 टूटी

संक्षेप: Gold Silver Rate 1 Feb.: सोने-चांदी के भाव आसमान से गिरकर एकदम जमीन पर आ गए हैं। 24 कैरेट सोना आज सोमवार को 6427 रुपये सस्ता होकर बिना जीएसटी 142270 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। वहीं, चांदी ने 29255 रुपये का गोता लगाकर बिना जीएसटी 236496 रुपये पर खुली।

Gold Silver Rate 1 Feb.: सोने-चांदी के भाव आसमान से गिरकर एकदम जमीन पर आ गए हैं। शादियों के सीजन से पहले गहने खरीदने वालों के लिए पिछले चार दिनों से राहत बरस रही है, खासकर उन घरों में जिनमें अभी तक ज्वेलरी नहीं खरीदी गई है। सर्राफा बाजार में आज भी सोने-चांदी की कीमतों में भूचाल है। रविवार के बंद भाव के मुकाबले 24 कैरेट सोना आज सोमवार को 6427 रुपये सस्ता होकर बिना जीएसटी 142270 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। वहीं, चांदी ने 29255 रुपये का गोता लगाकर बिना जीएसटी 236496 रुपये पर खुली।

जीएसटी समेत चांदी का भाव अब 243590 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 146538 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, प्लैटिनम भी 6465 रुपये टूटकर 63540 रुपये पर आ चुका है। रविवार को चांदी बिना जीएसटी 265751 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 148697 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

4 दिन में चांदी 149437 रुपये सस्ती हुई पिछले 4 दिनों में सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से 33851 रुपये गिर चुका है। जबकि, चांदी 29 जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई 385933 रुपये किलो से 149437 रुपये सस्ती हो चुकी है।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव 14 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट 14 कैरेट गोल्ड का रेट 3760 रुपये गिरा है। आज यह 83228 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 85724 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिलेगा। इसके साथ ही 18 कैरेट गोल्ड में भी 4820 रुपये की बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज यह 106703 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 109904 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

22 और 23 कैरेट गोल्ड के रेट 22 कैरेट गोल्ड अब 5887 रुपये सस्ता होकर 130319 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जीएसटी संग यह 134228 रुपये है। आज 23 कैरेट गोल्ड भी 6402 रुपये टूटकर 141700 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 145951 रुपये हो गई है।