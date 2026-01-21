Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold silver prices have surged significantly gold at rs 154628 and silver at rs 325326
सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल, गोल्ड ₹154628 और सिल्वर ₹325326 पर

सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल, गोल्ड ₹154628 और सिल्वर ₹325326 पर

संक्षेप:

एमसीएक्स पर करीब साढ़े नौ बजे फरवरी वायदा सोना ₹1,54,628 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। वहीं, मार्च वायदा चांदी भी 0.51% बढ़कर ₹3,25,326 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

Jan 21, 2026 09:42 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price: आज सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। बुधवार (21 जनवरी) की सुबह, एमसीएक्स पर सोने की कीमतें लगभग 2.70% बढ़कर एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। इस उछाल के पीछे अमेरिका-यूरोप ट्रेड वॉर की आशंकाएं, डॉलर की कमजोरी और मजबूत रिटेल मांग जैसे कारण हैं। एमसीएक्स पर करीब साढ़े नौ बजे फरवरी वायदा सोना ₹1,54,628 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। वहीं, मार्च वायदा चांदी भी 0.51% बढ़कर ₹3,25,326 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

अमेरिका-यूरोप तनाव बना मुख्य कारण

अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़े ट्रेड वॉर के कगार पर पहुंचने की स्थिति ने निवेशकों को डरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूरोपीय संसद जुलाई में हुए अमेरिकी व्यापार समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया जल्द ही रोक सकती है। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की अपनी मंशा से पीछे नहीं हटने की बात कही है।

टैरिफ की घोषणा ने बढ़ाई चिंता

ट्रंप ने 1 फरवरी से आठ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, और धमकी दी है कि 1 जून, 2026 से यह टैरिफ 25% कर दी जाएगी। जवाब में यूरोपीय देश विदेशी सरकारों के आर्थिक दबाव का मुकाबला करने के लिए बने एक व्यापार बचाव तंत्र, 'एंटी-कोर्शन इंस्ट्रूमेंट' को सक्रिय करने पर विचार कर रहे हैं।

नर्वस निवेशक सुरक्षित पनाहगार की ओर

इस झगड़े ने निवेशकों को नर्वस कर रखा है, जिसके चलते वे सोने जैसे सुरक्षित संपत्तियों की ओर भाग रहे हैं। व्यापारियों और आयातकों की बिकवाली के कारण अमेरिकी डॉलर में भी कमजोरी आई है, जिसने सोने को और ऊपर जाने में मदद की है।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के मुताबिक, ट्रेड वॉर में बढ़ोतरी और ग्रीनलैंड को हड़पने की अमेरिकी राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षा से उपजी वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोना-चांदी अपने लाभ पर बढ़ोतरी करते हुए नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। वैश्विक इक्विटी बाजारों में दुर्घटना देखी गई, जिससे जोखिम भरी संपत्तियों में घबराहट की बिकवाली हुई और इसने दोनों कीमती धातुओं में सुरक्षित पनाहगार की खरीदारी को समर्थन दिया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
