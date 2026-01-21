सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल, गोल्ड ₹154628 और सिल्वर ₹325326 पर

संक्षेप: एमसीएक्स पर करीब साढ़े नौ बजे फरवरी वायदा सोना ₹1,54,628 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। वहीं, मार्च वायदा चांदी भी 0.51% बढ़कर ₹3,25,326 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

Gold Silver Price: आज सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। बुधवार (21 जनवरी) की सुबह, एमसीएक्स पर सोने की कीमतें लगभग 2.70% बढ़कर एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। इस उछाल के पीछे अमेरिका-यूरोप ट्रेड वॉर की आशंकाएं, डॉलर की कमजोरी और मजबूत रिटेल मांग जैसे कारण हैं। एमसीएक्स पर करीब साढ़े नौ बजे फरवरी वायदा सोना ₹1,54,628 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। वहीं, मार्च वायदा चांदी भी 0.51% बढ़कर ₹3,25,326 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अमेरिका-यूरोप तनाव बना मुख्य कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़े ट्रेड वॉर के कगार पर पहुंचने की स्थिति ने निवेशकों को डरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूरोपीय संसद जुलाई में हुए अमेरिकी व्यापार समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया जल्द ही रोक सकती है। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की अपनी मंशा से पीछे नहीं हटने की बात कही है।

टैरिफ की घोषणा ने बढ़ाई चिंता ट्रंप ने 1 फरवरी से आठ यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, और धमकी दी है कि 1 जून, 2026 से यह टैरिफ 25% कर दी जाएगी। जवाब में यूरोपीय देश विदेशी सरकारों के आर्थिक दबाव का मुकाबला करने के लिए बने एक व्यापार बचाव तंत्र, 'एंटी-कोर्शन इंस्ट्रूमेंट' को सक्रिय करने पर विचार कर रहे हैं।

नर्वस निवेशक सुरक्षित पनाहगार की ओर इस झगड़े ने निवेशकों को नर्वस कर रखा है, जिसके चलते वे सोने जैसे सुरक्षित संपत्तियों की ओर भाग रहे हैं। व्यापारियों और आयातकों की बिकवाली के कारण अमेरिकी डॉलर में भी कमजोरी आई है, जिसने सोने को और ऊपर जाने में मदद की है।