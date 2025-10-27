Gold Silver Price: सर्राफा बाजारों में फिर चढ़ गए सोने-चांदी के भाव, सुबह MCX पर गिरे थे

संक्षेप: Gold Silver Price 27 Oct.: एमसीएक्स पर सुबह सोने-चांदी की गिरावट के बाद आज सर्राफा बाजारों में भाव उछलने लगे। आज सोमवार 27 अक्टूबर को छठ महापर्व के मौके पर चांदी के भाव 997 रुपये चढ़ गए। वहीं, सोने के भाव में 884 रुपये की तेजी है।

Gold Silver Price 27 Oct.: एमसीएक्स पर सुबह सोने-चांदी की गिरावट के बाद आज सर्राफा बाजारों में भाव उछलने लगे। आज सोमवार 27 अक्टूबर को छठ महापर्व के मौके पर चांदी के भाव 997 रुपये चढ़ गए। वहीं, सोने के भाव में 884 रुपये की तेजी है। अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 8472 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 30070 रुपये गिर चुके हैं।

24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 126074 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 152440 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

आइबीजेए के मुताबिक 24 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड बिना जीएसटी 121518 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 147033 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज सोना बिना जीएसटी 122402 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला और चांदी 148030 रुपये पर खुली।

आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 881 रुपये महंगा होकर 121912 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 125569 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 810 रुपये चढ़कर 112120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 115483 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड की कीमत 18 कैरेट गोल्ड 663 रुपये की तेजी के साथ 91802 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 94556 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। इस साल सोना 46662 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 62013 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।