सोने-चांदी के तेवर हुए और तीखे, कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड के लेटेस्ट भाव

Gold Silver Price 26 August: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने-चांदी के तेवर तीखे हैं। आज बिना जीएसटी 24 कैरेट सोना 339 रुपये चढ़कर 100827 रुपये पर पहुंच गया है। जबकि, चांदी के रेट 392 रुपये बढ़ गए हैं। अब चांदी बिना जीएसटी के 116525 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 103851 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। वहीं, जीएसटी समेत चांदी की कीमत 120020 रुपये किलो हो गई है।

आइबीजेए के मुताबिक सोमवार को चांदी बिना जीएसटी 116133 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 100488 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अब 24 कैरेट गोल्ड 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से केवल 579 रुपये ही सस्ता रह गया है।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 337 रुपये चढ़कर 100423 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 103435 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 331 रुपये तेज होकर 92358 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 95128 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 254 रुपये बढ़कर 75620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 77888 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 60753 रुपये पर पहुंच गया है।

इस साल सोना 25087 और चांदी 30508 रुपये हुई महंगी सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 25087 रुपये और चांदी 30508 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कैसे तय होते हैं? सोने के भाव उसकी शुद्धता (Purity) पर निर्भर करते हैं, जिसे कैरेट (Karat) में मापा जाता है। कैरेट यह बताता है कि सोने के आभूषण में कितना शुद्ध सोना है और कितनी अन्य धातुएं मिली हैं।

24 कैरेट: इसे सोने का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, जिसमें 99.9% शुद्ध सोना होता है। यह बहुत नरम होता है, इसलिए इससे गहने बनाना मुश्किल होता है।

22 कैरेट (916): इसमें 91.6% शुद्ध सोना होता है और बाकी 8.4% में तांबा, चांदी या जिंक जैसी धातुएं मिली होती हैं। यह आभूषण बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह 24 कैरेट की तुलना में अधिक मजबूत होता है।

18 कैरेट (750): इसमें 75% सोना और 25% अन्य धातुएं होती हैं।

14 कैरेट (585): इसमें 58.5% सोना और 41.5% अन्य धातुएं होती हैं।