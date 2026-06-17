सोने-चांदी के भाव में आज गिरावट, ₹1,53,000 के नीचे आया गोल्ड, सिल्वर ₹2,49,499 पर आई
मुख्य बातें
- Gold Silver Rates Today 17 June: MCX पर सोना 0.36 फीसदी टूटकर 1,52,539रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया और चांदी 0.44 फीसदी की गिरावट के साथ 2,49,499 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी
Gold Silver Rates Today 17 June: भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को नरमी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 0.19 फीसदी की गिरावट के साथ 1,52,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,53,091 रुपये था। वहीं चांदी की शुरुआत 0.18 फीसदी बढ़त के साथ 2,50,557 रुपये प्रति किलोग्राम पर हुई, जो पिछले बंद भाव 2,50,105 रुपये से ऊपर थी।
सुबह 10:40 बजे तक MCX पर सोना 0.36 फीसदी टूटकर 1,52,539रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया और चांदी 0.44 फीसदी की गिरावट के साथ 2,49,499 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक बरकरार
वैश्विक बाजार का रुख कुछ अलग रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाजिर सोना लगातार पांचवें सत्र में बढ़त दर्ज करते हुए 0.3 फीसदी चढ़कर 4,341.12 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। यह सोमवार को बने एक सप्ताह के हाई के करीब है। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स अगस्त डिलीवरी के लिए 0.2 फीसदी बढ़कर 4,361.10 डॉलर प्रति औंस रहे। हाजिर चांदी भी 0.3 फीसदी की तेजी के साथ 70.38 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी।
सोने-चांदी में गिरावट के कारण
भारतीय बाजार में गिरावट की प्रमुख वजह अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर बनी सतर्कता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगा, जबकि अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार समझौते पर दस्तखत होने के बाद ईरान को तेल बेचने की मंजूरी मिल सकती है। इस खबर से कच्चे तेल के दाम तीन महीने के निचले स्तर के करीब फिसल गए, जिससे महंगाई की चिंता कम हुई और सोने की मांग पर दबाव पड़ा।
निवेशकों की नजरें फेड की तरफ
बाजार की निगाहें अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक के नतीजे और नए एफओएमसी चेयरमैन केविन वॉर्श के बयान पर टिकी हैं। व्यापक रूप से उम्मीद है कि ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा।
सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार, दिसंबर में ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना 59 फीसदी आंकी गई है, जो अमेरिका-ईरान शांति समझौते की घोषणा से पहले करीब 70 फीसदी थी। ऊंची ब्याज दरों के दौरान सोने का आकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता।
क्या करें निवेशक
इंडसइंड सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी का कहना है कि MCX पर सोने की कीमत एक दायरे में बनी रह सकती है और उन्होंने फिलहाल कोई पोजीशन लेने से बचने की सलाह दी है। उनके अनुसार, सोने को 1,52,000 रुपये के स्तर पर सपोर्ट और 1,53,000 रुपये पर रजिस्टेंस मिल सकता है। वहीं चांदी के लिए भी रेंजबाउंड रहने का अनुमान है, जिसमें 2,49,000 रुपये पर सपोर्ट और 2,51,000 रुपये पर रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें