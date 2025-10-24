सोने-चांदी की दुर्गति जारी, 10 दिन में Silver ₹30350 टूटी, 7 दिन में Gold ₹8455 सस्ता हुआ

संक्षेप: Gold Silver Price 24 Oct.: सोने-चांदी की दुर्गति जारी है। आज शुक्रवार 24 अक्टूबर को चांदी के भाव 3700 रुपये टूटे हैं। वहीं, सोने के भाव में 935 रुपये की गिरावट है। अब सोना ऑल टाइम हाई से 8455 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी के भाव ऑल टाइम हाई से 30350 रुपये गिर चुके हैं।

Gold Silver Price 24 Oct.: सोने-चांदी की दुर्गति जारी है। आज शुक्रवार 24 अक्टूबर को चांदी के भाव 3700 रुपये टूटे हैं। वहीं, सोने के भाव में 935 रुपये की गिरावट है। अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 8455 रुपये सस्ता हो चुका है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई से 30350 रुपये गिर चुके हैं। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 126091 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 152182 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

आइबीजेए के मुताबिक 23 अक्टूबर को 24 कैरेट गोल्ड बिना जीएसटी 123354 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 151450 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज सोना बिना जीएसटी 122419 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला और चांदी 147750 रुपये पर खुली।

आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 934 रुपये सस्ता होकर 121926 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 125583 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 856 रुपये टूटकर 112136 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 115500 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 702 रुपये की गिरावट के साथ 91814 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 94568 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

इस गिरावट के बावजूद इस साल सोना 46679 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 61733 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।