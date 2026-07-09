सोने-चांदी के भाव आज भी टूटे, ऑल टाइम हाई से सिल्वर ₹2 लाख और गोल्ड ₹50,000 हुआ सस्ता
मुख्य बातें
- एमसीएक्स पर अगस्त गोल्ड फ्यूचर्स 0.30% की गिरावट के साथ ₹1,43,275 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि सितंबर सिल्वर फ्यूचर्स 0.76% टूटकर ₹2,21,749 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था
एमसीएक्स पर गुरुवार, 9 जुलाई को सुबह के कारोबार में सोने और चांदी के भाव गिर गए। इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच नए तनाव से पैदा हुई महंगाई की चिंता और इस साल कड़ी मौद्रिक नीति यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें बताई जा रही हैं। सुबह 9:15 बजे के करीब, एमसीएक्स पर अगस्त गोल्ड फ्यूचर्स 0.30% की गिरावट के साथ ₹1,43,275 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि सितंबर सिल्वर फ्यूचर्स 0.76% टूटकर ₹2,21,749 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।
कभी 4,20,048 रुपये था चांदी का भाव
एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक करीब 50000 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह करीब 2 लाख रुपये सस्ता हो चुका है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई दुश्मनी ने अमेरिका में ऊंची महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं को हवा दे दी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की कीमतें लुढ़क गईं। सुबह के शुरुआती कारोबार में सोना करीब 4,080 डॉलर प्रति औंस पर था, जो लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद यहां आया। सिंगापुर में सुबह 6:50 बजे स्पॉट गोल्ड में मामूली बदलाव के साथ यह 4,078.66 डॉलर प्रति औंस पर था। चांदी 0.3% बढ़कर 58.45 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
सोने पर क्यों पड़ता है असर?
हालांकि, सोना महंगाई से बचाव का जरिया माना जाता है, लेकिन जब मौद्रिक नीति सख्त होती है यानी ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सोना गिर जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी संपत्ति है जिस पर कोई ब्याज या आय नहीं मिलती।
ईरान-अमेरिका तनाव में पिघल रहा गोल्ड: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध-विराम की एमओयू को "खत्म" घोषित कर दिया, जिससे नाजुक संघर्ष-विराम टूट गया। इस कदम ने महंगाई बढ़ने के डर को फिर से जिंदा कर दिया है।
ट्रंप की कड़ी चेतावनी: ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरानी गणराज्य ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले जारी रखे, तो अमेरिका ईरान पर बमबारी में काफी इजाफा करेगा।
क्रूड तेल पर तुरंत असर: इस बीच, क्रूड तेल के बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड में 1% से अधिक की उछाल आई और यह लगभग $78 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया।
डिस्क्लेमर: कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें। किसी नुकसान की जिम्मेदारी हिन्दुस्तान की नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें