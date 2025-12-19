सोने-चांदी के भाव में आज गिरावट, चेक करें 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट

संक्षेप: Gold Silver Price 19 Dec.: 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 73रुपये गिरकर 121273 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 124911 रुपये है। 18 कैरेट गोल्ड 60 रुपये की गिरावट के साथ 99296 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 102274 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

Gold Silver Price 19 Dec.: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में नरमी दिख रही है। चांदी ऑल टाइम हाई 201250 रुपये से गिरकर 200336 चांदी के भाव 1609 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। जबकि सोना बिना जीएसटी 80 रपुये नीचे 132394 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुली। जीएसटी समेत चांदी 206346 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 136365 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है।

बुधवार को चांदी बिना जीएसटी 201120 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 132474 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस साल अबतक सोना 56654 रुपये उछल चुका है। जबकि, चांदी 114319 रुपये उछल चुकी है।

आज चांदी के भाव ऑल टाइम हाई से 914 रुपये सस्ते हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव आज 23 कैरेट गोल्ड भी 80 रुपये गिरकर 131864 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 135819 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 73रुपये गिरकर 121273 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 124911 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 60 रुपये की गिरावट के साथ 99296 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 102274 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 46 रुपये गिरा है। आज यह 77451 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 79774 रुपये पर है।