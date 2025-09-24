gold silver prices fall today buy now or wait for it to become cheaper सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदें या अभी और सस्ता होने का करें इंतजार, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold silver prices fall today buy now or wait for it to become cheaper

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदें या अभी और सस्ता होने का करें इंतजार

Gold Silver Price 24 September: 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 117465 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 138952 रुपये प्रति किलो पर है। इस सितंबर में सोना 11656 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 17333 रुपये का उछाल आया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 01:35 PM
share Share
Follow Us on
सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदें या अभी और सस्ता होने का करें इंतजार

Gold Silver Price 24 September: सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी के भाव सातवें आसमान से थोड़े नीचे आए हैं। त्योहारी सीजन में आज 24 कैरेट गोल्ड 270 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं चांदी में भी 362 रुपये प्रति किलो की गिरावट है। बुलियन मार्केट में सोना आज बिना जीएसटी 114044 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं, चांदी बिना जीएसटी 134905 रुपये पर खुली। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 117465 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 138952 रुपये प्रति किलो पर है।

आइबीजेए के मुताबिक मंगलवार को सोना बिना जीएसटी 114314 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 135267 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

बता दें इस सितंबर में सोना 11656 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 17333 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 269 रुपये कम होकर 113587 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 116994 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 248 रुपये टूटकर 104464 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 107597 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड की कीमत

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 203 रुपये गिरकर 85533 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 88098 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का भाव

14 कैरेट गोल्ड 158 रुपये महंगा होकर 66716 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 68717 रुपये पर पहुंच गया है।

गिरावट के कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर सूचकांक और वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव तथा अमेरिकी मुख्य PCE मुद्रास्फीति आंकड़ों की प्रतीक्षा के कारण इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है।

सोना खरीदें या अभी और गिरावट का करें इंतजार

पृथ्वी फाइनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन का सुझाव है कि सोना ₹1,12,500 के आसपास खरीदना फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने ₹1,11,880 पर स्टॉप लॉस और ₹1,14,400 को लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। चांदी में नई लंबी (खरीद) पोजीशन शुरू करने के लिए कीमतों में गिरावट का इंतजार करने की सलाह दी गई है

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Gold Silver Price Today Bullion Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।