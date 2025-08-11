सोने-चांदी के गिरे भाव, बिना जीएसटी ₹100201 में बिक रहा 10 ग्राम सोना

Gold Silver Price 11 August: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 103207 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। आज 24 कैरेट सोने का भाव बिना जीएसटी 741 रुपये सस्ता हुआ है।

Gold Silver Price 11 August: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट है। 24 कैरेट सोने की कीमत ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से गिरकर आज 100201 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 103207 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। आज 24 कैरेट सोने के भाव 741 रुपये सस्ता हुआ है।

चांदी ने 424 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की है। चांदी अब 114308 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। जीएसटी समेत चांदी की कीमत 117737 रुपये किलो हो गई है। शुक्रवार को चांदी बिना जीएसटी 114732 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 100942 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

इस साल सोना 24461 और चांदी 28991 रुपये चढ़ी सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 24461 रुपये और चांदी 28991 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

14 से 23 कैरेट गोल्ड के क्या हैं रेट आज 23 कैरेट गोल्ड भी 738 रुपये सस्ता होकर 99800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 102794 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 679 रुपये टूटकर 91784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 94537 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 556 रुपये सस्ता होकर 75151 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 77405 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 60376 रुपये पर पहुंच गया है।