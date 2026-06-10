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Gold-Silver के भाव धड़ाम, ऑल टाइम हाई से ₹1.85 लाख नीचे आई चांदी, सोना ₹43192 हुआ सस्ता

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Gold Silver Price Today: MCX पर आज सोना 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया है
  • जबकि, चांदी के भाव भी 3000 रुपये टूटकर 2.35 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं
  • दोनों धातुएं अपने ऑल टाइम हाई से काफी सस्ती हो चुकी हैं
Gold-Silver के भाव धड़ाम, ऑल टाइम हाई से ₹1.85 लाख नीचे आई चांदी, सोना ₹43192 हुआ सस्ता

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी के भाव में आज बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 10 ग्राम गोल्ड का रेट 1.67 प्रतिशत गिरकर 149904 रुपये पर आ गया। इसमें 2516 रुपये की गिरावट है। जबकि, चांदी के रेट 3000 रुपये टूटकर 2.35 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। एमसीएक्स पर चांदी अपने ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये से करीब 1.85 लाख रुपये नीचे आ चुकी है। एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था और आज इसमें 43192 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है।

इंटरनेशनल मार्केट में सोना 11 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव, मजबूत डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 11 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी की आशंकाओं ने बुलियन मार्केट पर दबाव बढ़ा दिया है।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 1.8% टूटकर 4,187.59 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जो 23 मार्च के बाद का सबसे निचला स्तर है। वहीं अगस्त डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 1.7% गिरकर 4,213.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए। चांदी भी दबाव में रही और स्पॉट सिल्वर 1.5% फिसलकर 64.43 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव

डॉलर और कच्चे तेल की तेजी से बढ़ा दबाव: अमेरिकी डॉलर में मजबूती के कारण अन्य मुद्राओं के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो गया है, जिससे इसकी मांग प्रभावित हुई है। दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने महंगाई बढ़ने की चिंता को फिर से हवा दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, तेल की ऊंची कीमतों के कारण बाजार को लगने लगा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रख सकता है।

अमेरिकी महंगाई आंकड़ों पर नजर: निवेशकों की निगाहें अब इस सप्ताह आने वाले अमेरिकी महंगाई आंकड़ों पर टिकी हैं। बुधवार को मई महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और गुरुवार को उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) जारी होगा। इन आंकड़ों से फेडरल रिजर्व की अगली मौद्रिक नीति का संकेत मिलने की उम्मीद है, जिसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है।

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MCX Gold और Silver का आउटलुक

इंडसइंड सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी के अनुसार फिलहाल सोना और चांदी दोनों में कमजोरी का रुख बना हुआ है। उन्होंने कहा कि MCX गोल्ड में ₹1,49,000 प्रति 10 ग्राम का मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जबकि ₹1,51,000 का स्तर प्रमुख रेजिस्टेंस है। ऐसे में निवेशक "Sell on Bounce" रणनीति अपना सकते हैं।

चांदी के बारे में उनका कहना है कि MCX सिल्वर में भी कमजोरी बनी हुई है। चांदी के लिए ₹2,30,000 प्रति किलोग्राम का सपोर्ट और ₹2,40,000 प्रति किलोग्राम का रेजिस्टेंस स्तर महत्वपूर्ण रहेगा।

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निवेशकों के लिए क्या संकेत?

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अमेरिका-ईरान तनाव, कच्चे तेल की कीमतें और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक सोने और चांदी पर दबाव बना रह सकता है। ऐसे में निवेशकों को अमेरिकी महंगाई आंकड़ों और वैश्विक घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखने की जरूरत है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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