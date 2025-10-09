gold silver prices continue to soar with the price of 10 grams of sona reaching rs 154100 सोने-चांदी की उड़ान जारी, यहां पहुंच गया 10 ग्राम गोल्ड का भाव, चांदी ₹154100 पर पहुंची, Business Hindi News - Hindustan
सोने-चांदी की उड़ान जारी, यहां पहुंच गया 10 ग्राम गोल्ड का भाव, चांदी ₹154100 पर पहुंची

कल यानी 10 अक्टूबर को करवाचौथ है और उससे पहले आज गुरुवार सोने-चांदी की कीमतें सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर एक बार फिर नए ऑल टाइम पर हैं। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 126247 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 158723 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 12:41 PM
Gold Silver Price 8 October: कल यानी 10 अक्टूबर को करवाचौथ है और उससे पहले आज गुरुवार सोने-चांदी की कीमतें सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर एक बार फिर नए ऑल टाइम पर हैं। अक्टूबर के महज 7 कारोबारी दिनों में सोना 7221 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 11666 रुपये का उछाल आया। आज 9 अक्टूबर को सोना एक झटके में ही 472 रुपये महंगा हो गया है जबकि, चांदी के भाव में 1400 रुपये की बंपर उछाल दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 126247 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 158723 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

आइबीजेए के मुताबिक आज 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 122570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला जबकि, बुधवार को यह बिना जीएसटी 122098 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 152700 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज चांदी बिना जीएसटी 154100 रुपये प्रति किलो के रेट से खुला। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 470 रुपये महंगा होकर 122079 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 125741 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 432 रुपये उछलकर 112274 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 115642 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड 354 रुपये की तेजी के साथ 91928 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 94685 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड भी 277 रुपये महंगा होकर आज 71704 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 73855 रुपये पर पहुंच गया है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

