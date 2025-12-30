सोना-चांदी के भाव में फिर उछाल, क्या 2026 में भी नए रिकॉर्ड बनेंगे?

संक्षेप: MCX Gold Silver Rate Today: सोमवार को भारी गिरावट के बाद मंगलवार (30 दिसंबर) को एमसीएक्स पर सुबह के सत्र में सोना और चांदी की कीमतें तेजी से चढ़ीं। स्वस्थ स्पॉट मांग के दम पर एमसीएक्स गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स 0.54 प्रतिशत ऊपर 1,35,668 रुपये प्रति 10 ग्राम पर 9:20 बजे कारोबार कर रहे थे।

MCX Gold Silver Rate Today: सोमवार को भारी गिरावट के बाद मंगलवार (30 दिसंबर) को एमसीएक्स पर सुबह के सत्र में सोना और चांदी की कीमतें तेजी से चढ़ीं। स्वस्थ स्पॉट मांग के दम पर एमसीएक्स गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स 0.54 प्रतिशत ऊपर 1,35,668 रुपये प्रति 10 ग्राम पर 9:20 बजे कारोबार कर रहे थे। उसी समय एमसीएक्स सिल्वर मार्च फ्यूचर्स 3.81 प्रतिशत की छलांग के साथ 2,32,970 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिछले सत्र में सोना फरवरी फ्यूचर्स 3.5 प्रतिशत गिरकर 1,34,942 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए थे। वहीं सिल्वर मार्च फ्यूचर्स 6.40 प्रतिशत की तेज गिरावट के साथ 2,24,429 रुपये प्रति किलोग्राम पर समाप्त हुए। इस साल की जबरदस्त तेजी के बाद कुछ मुनाफावसूली देखी जा रही है। फिर भी व्यापारी और निवेशक गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि 2026 में सोने-चांदी की तेजी जारी रहने की उम्मीद है।

साल भर का उछाल घरेलू स्पॉट गोल्ड की कीमतें इस साल अब तक 80 प्रतिशत चढ़ चुकी हैं। स्पॉट सिल्वर में 170 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई है। अमेरिकी फेड के ब्याज दर कटौती, अगले साल और कटौती की उम्मीद, सेंट्रल बैंक की आक्रामक खरीदारी, ईटीएफ में मजबूत प्रवाह और डॉलर की कमजोरी ने सोने को ऊंचा उठाया। चांदी की रैली मुख्य रूप से औद्योगिक मांग बढ़ने और सप्लाई टाइट होने से चली।

अगले साल के ड्राइवर 2026 में सोना-चांदी के प्रमुख चालक भू-राजनीतिक घटनाएं और अमेरिकी फेड की मौद्रिक नीति होंगे। अगर रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशें नाकाम रहीं तो सोने को नई ऊंचाई मिलेगी। विशेषज्ञ दो से तीन ब्याज दर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं प्रत्येक 25 आधार अंकों की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस शांति वार्ता पर अपना रुख दोबारा सोचेगा।

क्या है महत्वपूर्ण स्तर पृथ्वीफिनमार्ट के मनोज कुमार जैन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड को 4,310 और 4,270 डॉलर प्रति औंस पर सपोर्ट है तथा 4,380 और 4,420 पर रुकावट। सिल्वर को 68 और 65 डॉलर पर सपोर्ट तथा 74 और 78 पर प्रतिरोध मिलेगा। एमसीएक्स पर गोल्ड को 1,33,300-1,31,800 रुपये समर्थन तथा 1,36,600-1,38,000 पर रेजिस्टेंट है। सिल्वर को 2,18,800-2,10,000 रुपये सहारा तथा 2,32,000-2,40,000 पर रुकावट।