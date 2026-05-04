Gold silver price today: सोना हुआ सस्ता, करीब 2000 रुपये गिरा दाम, शादियों के सीजन में खरीदारों के लिए बड़ी राहत
Gold silver price today: सोने का रेट गुरुवार के मुकाबले कम हो चुका है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड 1906 रुपये सस्ता हो चुका है। चांदी की कीमतों में तेजी है।
Gold silver price today: सोने की कीमतों में आज सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। शादियों के सीजन में सोने का रेट गिरने से भारतीय परिवारों ने राहत की सांस ली है। बता दें, गुरुवार की शाम के मुकाबले आज सुबह सोने का रेट 1906 रुपये प्रति 10 ग्राम लुढ़क चुका है।
क्या है आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट (gold price today)
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज सोमवार की सुबह 148357 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वहीं, गुरुवार की शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 150263 रुपये प्रति 10 ग्राम था। बता दें, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार को छुट्टी की वजह से कीमतें जारी नहीं हुई थी।
23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट (gold rate today)
बुलियंस मार्केट में 23 कैरेट गोल्ड का रेट 147763 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट आज 135895 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 111268 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 86789 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर है।
चांदी का क्या चल रहा है रेट? (silver price today)
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रेट के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी का रेट आज सोमवार को 244237 रुपये है। इससे पहले गुरुवार की शाम को 1 किलोग्राम चांदी का रेट 240331 रुपये प्रति किलोग्राम था। चांदी की कीमतों में गुरुवार के मुकाबले आज 3906 रुपये का इजाफा हुआ है।
क्यों गिर रहा है सोने का रेट (why gold became cheaper)
सोने की कीमतों में जारी गिरावट के पीछे की वजह कच्चा तेल और डॉलर इंडेक्स है। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी की वजह से दुनिया भर में मंहगाई का संकट गहराता जा रहा है। केंद्रीय बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है।
डॉलर बना सोने के लिए काल
डॉलर इंडेक्स में भी लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से भी निवेशक गोल्ड की जगह डॉलर में इनवेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी वजह से भी सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है।
इन सबके अलावा निवेशकों ने गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने की वजह से दूरी बना ली थी। कमजोर सेंटीमेंट ने भी गोल्ड की कीमतों में पर असर डाला है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे कई कारण होते हैं। किसी भी इनवेस्टमेंट से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।