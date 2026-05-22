Gold Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमतों में उछाल, यहां चेक करें लेटेस्ट रेट्स
Gold Silver Price Today: आज शुक्रवार को जहां सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं, चांदी का रेट पहले की तुलना में बढ़ गया है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया है।
Gold Silver Price Today: बुलियंस मार्केट में आज सोने की कीमतों में जहां एक तरफ गिरावट देखने को मिली है। वहीं, चांदी की कीमतों में उछाल दर्ज की गई है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार आज शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 158354 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। इससे पहले गुरुवार को बुलियंस मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 158947 रुपये प्रति 10 ग्राम था। कल के मुकाबले आज सोने की कीमतों में 593 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है।
चांदी के रेट में इजाफा (Silver price today)
आज सोने के उलट चांदी की कीमोतों में तेजी देखने को मिली है। 1 किलोग्राम चांदी का रेट कल के मुकाबले आज 1625 रुपये बढ़ चुका है। कल यानी गुरुवार को बुलियंस मार्केट में सिल्वर का रेट 265808 रुपये प्रति 10 ग्राम था।
23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट? (Gold Price today)
आज शुक्रवार बुलियंस मार्केट में 23 कैरेट गोल्ड का रेट 157720 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 145052 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 118766 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 14 कैरेट गोल्ड का रेट 92637 रुपये प्रति 10 ग्राम था।
गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा (Gold import duty)
सरकार गोल्ड के आयात को लेकर काफी सख्ती दिखा रही है। बीते हफ्ते केंद्र सरकार ने गोल्ड पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 6 प्रतिशत बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। यानी भारत में विदेशों से गोल्ड मंगाना काफी महंगा हो गया है। सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए लेना पड़ा है। युद्ध की वजह से दुनिया भर में अस्थिरता का माहौल है। शेयर बाजार से लेकर सोने के मार्केट तक हर जगह काफी उथल-पुथल मची हुई है। ऐसी परिस्थिती में सरकार अपने फॉरेक्स रिजर्व को सुरक्षित रखना चाह रही है।
पीएम ने भी की है अपील (PM Modi on Gold Silver Price)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते हफ्ते लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की थी। पीएम ने लोगों से एक साल तक गोल्ड ना खरीदने की बात कही थी। इसके बाद भी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया था।
बीते एक साल में गोल्ड की कीमतों में अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली है। हालांकि, अपने रिकॉर्ड हाई से सोने और चांदी की कीमतें काफी नीचे आ गई हैं।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट के पीछे कई वजहें काम करती हैं।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।