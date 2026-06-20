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Gold Silver price today: सोने का रेट इस हफ्ते 5228 रुपये गिरा, चांदी का दाम 20092 रुपये लुढ़का

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Gold Silver price today: इस हफ्ते सोने की कीमतों में 5228 रुपये की गिरावट देखने को मिली है
  • वहीं, पिछले 5 दिनों में सिल्वर का रेट 20092 रुपये लुढ़क गया है
Gold Silver price today: सोने का रेट इस हफ्ते 5228 रुपये गिरा, चांदी का दाम 20092 रुपये लुढ़का

Gold Silver price today: बीते 5 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान 24 कैरेट गोल्ड का रेट 150169 रुपये से गिरकर 144941 रुपये के स्तर पर आ गया। चांदी की कीमतों में भी इस हफ्ते काफी उतार देखने को मिला है। एक वक्त पर 2.51 लाख रुपये के बिकने वाली चांदी 230982 रुपये के स्तर पर आ गई है। बता दें, इस हफ्ते गोल्ड की कीमतों में 5228 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, चांदी का रेट इस सप्ताह 20029 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। आइए जानते हैं क्यों गिर रहा है सोने और चांदी का रेट..

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क्यों गिर रहा है सोने और चांदी का रेट (Why Gold and Silver Price falling)

इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड और सिल्वर का रेट पिछले एक हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक टूट चुका है। इसका भी असर घरेलू बाजारों पर दिख रहा है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है। कल शुक्रवार को डॉलर इंडेक्स 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जब-जब डॉलर इंडेक्स में उछाल देखने को मिलता है तब-तब सोने और चांदी का रेट गिरता है। निवेशक ऐसी स्थितियों में गोल्ड और सिल्वर से पैसा निकालकर डॉलर में इनवेस्ट करते हैं।

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आज क्या है सोने और चांदी का रेट? (Gold Silver Rates today)

शुक्रवार को इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट 144941 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। 23 कैरेट गोल्ड का रेट 144361 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 132766 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 108706 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 84791 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। चांदी का रेट कल शुक्रवार को 230982 रुपये प्रति किलोग्राम था। बता दें, शनिवार और रविवार को इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स की तरफ से सोने और चांदी की कीमतों का ऐलान नहीं किया जाता है।

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पीएम ने सोना और चांदी नहीं खरीदने की है अपील

वैश्विक अस्थिरता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले एक साल तक सोना और चांदी ना खरीदने की अपील लोगों से की है। केंद्र सरकार की तरफ से गोल्ड पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी में भी इजाफा किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में उतार और चढ़ाव के पीछे कई वजहें होती हैं। यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लाइव हिन्दुस्तान सोने और चांदी की कीमतों में निवेश की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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