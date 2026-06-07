Gold Silver Price Today: सोने के रेट में भारी गिरावट, चांदी का दाम हुआ 11250 रुपये कम
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में पिछले एक हफ्ते में भारी गिरावट देखने को मिली है
- सोने का रेट 2106 रुपये लुढ़क चुका है
- चांदी का रेट 11250 रुपये सस्ता हो गया है
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में पिछले एक हफ्ते में गिरावट देखने को मिली है। सोने का रेट बीते हफ्ता 2106 रुपये लुढ़क गया है। वहीं, चांदी की रेट 11250 रुपये बीते हफ्ता लुढ़क गया है। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट देखने को मिली है।
आज क्या है सोने का रेट? (Gold Price Today)
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट 154190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर शुक्रवार (5 जून 2026) को था। 23 कैरेट गोल्ड का रेट 153573 रुपये प्रति ग्राम था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 141238 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 115643 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 90201 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। बता दें, 2 जून को गोल्ड का रेट 156296 रुपये प्रति 10 ग्राम था।
चांदी का क्या है रेट? (Silver Price Today)
शुक्रवार को चांदी का रेट 254950 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था। बता दें, इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन दो बार कीमत का ऐलान किया जाता है। शनिवार और रविवार को कीमतों का ऐलान नहीं किया जाता है।
सरकार ने बढ़ाया टैक्स
केंद्र सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। पहले 6 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अब 15 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी का भुगतान गोल्ड और सिल्वर खरीदने के लिए करना पड़ता है। केंद्र सरकार ने 9 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है।
पीएम ने गोल्ड ना खरीदने की है अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक गोल्ड ना खरीदने की अपील की है। पीएम ने यह अपील मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए की है। कच्चे तेल की कीमतों में जारी उछाल की वजह से पहले ही भारत जैसे आयात पर निर्भर रहने वाले देशों को अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है। देश का फॉरेक्स रिजर्व सुरक्षित रखने के लिए दुनिया भर के देश मौजूदा समय में अलग-अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। बता दें, भारत बड़ी मात्रा में सोने का आयात करता है।
ठंडा पड़ा सर्राफा बाजार
शादियों का सीजन बीत चुका है। ऐसे में एक बार फिर से सर्राफा बाजार में खरीदारों की संख्या में गिरावट आई है। मौजूदा हालात को देखते हुए भी खरीदार गोल्ड खरीदने से बच रहे हैं।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में उतार और चढ़ाव के पीछे कई कारण होते हैं। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।