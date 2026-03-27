Gold price Today: सोना हुआ 2490 रुपये सस्ता, चांदी की कीमतों में 9114 रुपये की गिरावट
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। कल शाम की तुलना में सोने का भाव 2490 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। वहीं, चांदी का रेट 9114 रुपये गिर गया है।
Gold Silver Price Today: श्री रामनवमी पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी कीमतों के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 143715 रुपये प्रति 10 ग्राम पर लुढ़ककर आ गया है। कल शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 146205 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। यानी कल शाम की तुलना में गोल्ड की कीमतों में आज 2490 रुपये की गिरावट आई है।
23 से 18 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट?
आज शुक्रवार को 23 कैरेट गोल्ड का रेट 143140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 131643 रुपये के स्तर पर आ गया है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड 107786 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 84073 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है।
चांदी की कीमतों में भी गिरावट
कल के मुकाबले चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। कल शाम को चांदी का भाव 234814 रुपये प्रित किलोग्राम के स्तर पर थीं। वहीं, अब यह घटकर 225700 रुपये प्रित किलोग्राम के स्तर पर आ गई हैं। यानी कल शाम से अबतक 9114 रुपये की गिरावट चांदी की कीमतों में देखने को मिली है।
सोने का भाव 23756 रुपये लुढ़का
इस महीने की शुरुआत में सोने का भाव 167471 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहां से आज सुबह तक गोल्ड की कीमतों में 23756 रुपये की गिरावट आई है। 2 मार्च को चांदी का रेट 289848 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। तब से अभी तक कीमतों में 64148 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है।
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से गिरा दाम
इस समय युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का रेट 110 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। कीमतों में तेजी की वजह से डॉलर मजबूत हुआ है। यही वजह है कि निवेशक सोने की जगह डॉलर की तरफ रुख कर रहे हैं। जिसका असर गोल्ड की कीमतों पर देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।