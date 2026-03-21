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Gold Price: लद गए सोने और चांदी के अच्छे दिन? 1 हफ्ते में गोल्ड का रेट 12766 रुपये लुढ़का, चांदी में ₹29645 की गिरावट

Mar 21, 2026 08:35 am ISTTarun Pratap Singh मिंट
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Gold Silver Price Today: इस हफ्ते अबतक सोने की कीमतों में 12766 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी से किसी एक हफ्ते में सोने की यह सबसे बड़ी गिरावट है। मार्च में अबतक सोने का भाव 15330 रुपये लुढ़क चुका है।

Gold Price: लद गए सोने और चांदी के अच्छे दिन? 1 हफ्ते में गोल्ड का रेट 12766 रुपये लुढ़का, चांदी में ₹29645 की गिरावट

Gold Silver Price Today: बीते कई महीनों में पहली बार सोने और चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कच्चे तेल की कीमतों तेजी, डॉलर का मजबूत होना और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का बुरा असर सोने और चांदी पर पड़ा है। अमेरिकी फेड रिजर्व ने मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से सतर्क रहने की बात कही है। जिसकी वजह से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर लोगों को झटका लगा है। बता दें, शुक्रवार को सोने का भाव टूटटकर 145570 रुपये के स्तर पर आ गया।

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जनवरी 2026 से कीमतों में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट

इस हफ्ते अबतक सोने की कीमतों में 12766 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी से किसी एक हफ्ते में सोने की यह सबसे बड़ी गिरावट है। मार्च में अबतक सोने का भाव 15330 रुपये लुढ़क चुका है। अगर इस पूरे महीने सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही तब 15 महीने में पहली बार होगा किसी एक महीने में सोने में सिर्फ बिकवाली हुई हो।

चांदी पर भी दबाव इस समय देखा जा सकता है। शुक्रवार चांदी का रेट 228871 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस हफ्ते चांदी की कीमतों में 29645 रुपये की गिरावट आई है। इससे पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते में चांदी की कीमतों में 69047 रुपये की गिरावट देखने को मिली थी।

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क्या सोना और चांदी नहीं रह गया है सुरक्षित निवेश?

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज के कमोडिटी एक्सपर्ट मानव मोदी कहते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे यूएस डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में तेजी है।

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इस हफ्ते कच्चे तेल का भाव 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से महंगाई बढ़ने के आसार हैं। जिसे नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में इजाफा शुरू कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। वहीं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, स्विस नेशनल बैंक और बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में कटौती की घटती संभावना की ओर इशारा किया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में उतार और चढ़ाव के पीछे कई वजहें होती हैं। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोने और चांदी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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