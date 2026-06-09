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Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में उछाल, आज बढ़ गए दाम, चेक करें लेटेस्ट रेट्स

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Gold Silver Price Today: सोने का रेट सोमवार की तुलना में आज मंगलवार को बढ़ गया है
  • इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन ने नई कीमतें जारी कर दी हैं
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में उछाल, आज बढ़ गए दाम, चेक करें लेटेस्ट रेट्स

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को तेजी देखने को मिली है। गोल्ड का रेट आज 1816 रुपये प्रति 10 ग्राम चढ़ गया है। जिसकी वजह से 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 1.52 लाख रुपये को क्रॉस कर गया है। इससे पहले कल यानी सोमवार को शुक्रवार की तुलना में सोने का रेट काफी गिर गया। बता दें, लम्बे समय से गोल्ड का रेट 1.50 लाख रुपये से 1.60 लाख रुपये के रेंज में बना हुआ है।

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कितना है 24 से 14 कैरेट गोल्ड का रेट? (Gold Price Today)

24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 152584 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 23 कैरेट गोल्ड का रेट 151973 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 22 कैरेट गोल्ड का रेट 139767 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड का रेट 114438 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बता दें, 14 कैरेट गोल्ड का रेट आज मंगलवार को 89262 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है।

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चांदी का क्या चल रहा रेट? (Silver Price Today)

सोमवार का तुलना में चांदी का रेट भी बढ़ा है। चांदी का रेट आज 4447 रुपये चढ़ गया है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार आज मंगलवार को चांदी 245607 रुपये प्रति किलोग्राम है। इससे पहले कल यानी सोमवार को चांदी का रेट 241160 रुपये प्रति किलोग्राम है।

सोने और चांदी की कीमतों में उतार और चढ़ाव जारी

पिछले कुछ हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कीमतें किसी दिन ऊपर जा रही हैं। तो किसी दिन नीचे आ रही हैं। इसके पीछे की वजह मौजूदा वैश्विक परिस्थिति है। युद्ध शुरू होने के बाद से गोल्ड की तेज रफ्तार पर लगाम लग गया है। एक समय सर्राफा बाजार में सोने का रेट 170000 रुपये को क्रॉस कर गया था।

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सरकार ने टैक्स में किया इजाफा

भारत सरकार ने गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा किया है। सरकार ने 6 प्रतिशत से बढ़ाकर टैक्स को 15 प्रतिशत कर दिया है। पिछले महीने सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 9 प्रतिशत बढ़ा दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही एक साल तक सोना और चांदी ना खरीदने की अपील लोगों से कर चुके हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में उतार और चढ़ाव का सिलसिला जारी है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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