Gold Silver Price Today: अनिश्चितता के बादल के बीच चमक रहे सोना-चांदी, क्यों बढ़ रहे हैं भाव

Gold Silver Price Today: अनिश्चितता के बादलों के बीच सोने-चांदी की चमक और तेजी होती जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर मंगलवार, 14 अक्टूबर को सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। सोना दिसंबर महीने के वायदा भाव (futures) में करीब 1.5% की बढ़ोतरी हुई और यह ₹1,26,437 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जबकि, चांदी दिसंबर महीने के वायदा भाव में 4% की उछाल आई और यह ₹1,60,830 प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया ।

क्यों बढ़ रहे हैं भाव? सोने की कीमतों में यह तेजी मुख्य रूप से दो वैश्विक कारणों से आई है। पहला कारण है अमेरिका-चीन के बीच बढ़ता व्यापार तनाव। अमेरिका द्वारा चीन के सामान पर नए 100% शुल्क (tariffs) लगाने की धमकी ने वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास को प्रभावित करने की आशंका पैदा कर दी है। इस अनिश्चितता के चलते निवेशक सोने जैसी 'सुरक्षित संपत्ति' की ओर रुख कर रहे हैं ।

दूसरा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना। व्यापारिक तनावों के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए अमेरिकी केंद्रीय बैंक (Fed) के इस साल दो बार और ब्याज दरें कम करने की उम्मीद है । जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो सोना जैसी संपत्ति निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाती हैं। इसके अलावा सोने की तेजी में केंद्रीय बैंक की खरीद, ईटीएफ में बढ़ते निवेश का भी हाथ है।

क्या यह सोना खरीदने का सही समय है? अमेरिकी टैरिफ को लेकर बढ़ती चिंताओं, भारतीय कंपनियों की कमजोर आय और बाजार के बढ़ते मूल्यांकन के बीच निवेशकों के जोखिम भरे शेयरों को बंद करने और सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ने से घरेलू सोने की कीमतों में अब तक 60 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय बहुमूल्य धातुओं में आंशिक प्रॉफिट बुकिंग पर विचार किया जा सकता है। सेबी में रजिस्टर्ड विश्लेषक अनुज गुप्ता ने कहा, 'हम इस समय सोने और चांदी में आंशिक प्रॉफिट बुक करने की सलाह देते हैं। दिवाली के बाद हाजिर बाजार में सोने-चांदी के प्रीमियम में करेक्शन होने की उम्मीद है।

चांदी 30,000 रुपये के प्रीमियम पर है और सोना लगभग 8,000 रुपये के प्रीमियम पर है। चांदी के लिए गुप्ता का साल के अंत का लक्ष्य अब $ 60 है। एमसीएक्स पर उन्हें उम्मीद है कि चांदी 1,70,000 रुपये से 1,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में रहेगी।

गुप्ता ने कहा कि सोना 4,200 डॉलर से 4,300 डॉलर के दायरे में होना चाहिए। गुप्ता ने कहा कि एमसीएक्स पर 2025 के अंत तक सोना 1,28,000 रुपये से 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में रहने की उम्मीद है।