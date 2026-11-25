मुख्य बातें

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सोने का भाव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर करीब ₹3,461 तक टूट गया है, जबकि चांदी की कीमत में भी करीब ₹-8,000 तक की गिरावट दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सोने की कीमत गिरकर ₹118,868 पर आ गई है। इसमें करीब 5.57% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, चांदी का भाव ₹137,342 पर पहुंच गया था। बाजार के जानकारों के मुताबिक, आने वाले दिनों में सोने की चाल काफी हद तक अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों को लेकर आने वाले फैसलों पर निर्भर करेगी।

अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों का सोने पर असर सोने की कीमतों में आगे क्या होगा, यह काफी हद तक अमेरिका के बाजार से मिलने वाले संकेतों पर निर्भर करेगा। अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि डॉलर मजबूत होने से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। इसके अलावा, अमेरिका में बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न यानी यील्ड बढ़ने से भी सोने की मांग कम हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने पर निवेशकों को ब्याज नहीं मिलता। फिलहाल बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले फैसले पर भी है। निवेशक यह जानना चाहते हैं कि दिसंबर में अमेरिका ब्याज दरों को लेकर क्या कदम उठा सकता है। अमेरिकी महंगाई के आंकड़े भी सोने की अगली चाल तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

सोने का भाव कहां तक जा सकता है? यूनिवेस्ट के जानकारों ने गुरुवार के लिए सोने के कुछ अहम स्तर बताए हैं। इनके मुताबिक, सोने को 1,20,003 रुपये पर पहला सपोर्ट मिल सकता है। अगर कीमत इससे भी नीचे जाती है तो अगला सपोर्ट 1,19,255 रुपये पर रहेगा। वहीं, तेजी आने पर सोने के लिए पहला रेजिस्टेंस 1,21,809 रुपये और दूसरा रेजिस्टेंस 1,22,867 रुपये पर है। अगर सोना 1,21,809 रुपये के ऊपर टिकता है, तो इसमें और तेजी आ सकती है और भाव 1,22,867 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, अगर कीमत 1,20,003 रुपये के नीचे फिसलती है, तो सोना 1,19,255 रुपये तक भी गिर सकता है।