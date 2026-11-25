सोने-चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट, ₹1.20 लाख से नीचे आया सोना, चांदी ₹8000 तक टूटी
मुख्य बातें
- सोने की कीमतों में आई गिरावट के बाद कई निवेशक खरीदारी का मौका तलाश सकते हैं
- हालांकि, सिर्फ एक दिन की गिरावट देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि सोने में अब लगातार कमजोरी बनी रहेगी
- लंबे समय के निवेशकों और रोजाना ट्रेडिंग करने वालों को अलग-अलग नजरिए से फैसला लेना चाहिए
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सोने का भाव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर करीब ₹3,461 तक टूट गया है, जबकि चांदी की कीमत में भी करीब ₹-8,000 तक की गिरावट दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सोने की कीमत गिरकर ₹118,868 पर आ गई है। इसमें करीब 5.57% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, चांदी का भाव ₹137,342 पर पहुंच गया था। बाजार के जानकारों के मुताबिक, आने वाले दिनों में सोने की चाल काफी हद तक अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों को लेकर आने वाले फैसलों पर निर्भर करेगी।
अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों का सोने पर असर
सोने की कीमतों में आगे क्या होगा, यह काफी हद तक अमेरिका के बाजार से मिलने वाले संकेतों पर निर्भर करेगा। अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि डॉलर मजबूत होने से दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। इसके अलावा, अमेरिका में बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न यानी यील्ड बढ़ने से भी सोने की मांग कम हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने पर निवेशकों को ब्याज नहीं मिलता। फिलहाल बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले फैसले पर भी है। निवेशक यह जानना चाहते हैं कि दिसंबर में अमेरिका ब्याज दरों को लेकर क्या कदम उठा सकता है। अमेरिकी महंगाई के आंकड़े भी सोने की अगली चाल तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
सोने का भाव कहां तक जा सकता है?
यूनिवेस्ट के जानकारों ने गुरुवार के लिए सोने के कुछ अहम स्तर बताए हैं। इनके मुताबिक, सोने को 1,20,003 रुपये पर पहला सपोर्ट मिल सकता है। अगर कीमत इससे भी नीचे जाती है तो अगला सपोर्ट 1,19,255 रुपये पर रहेगा। वहीं, तेजी आने पर सोने के लिए पहला रेजिस्टेंस 1,21,809 रुपये और दूसरा रेजिस्टेंस 1,22,867 रुपये पर है। अगर सोना 1,21,809 रुपये के ऊपर टिकता है, तो इसमें और तेजी आ सकती है और भाव 1,22,867 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, अगर कीमत 1,20,003 रुपये के नीचे फिसलती है, तो सोना 1,19,255 रुपये तक भी गिर सकता है।
क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?
सोने की कीमतों में आई गिरावट के बाद कई निवेशक खरीदारी का मौका तलाश सकते हैं। हालांकि, सिर्फ एक दिन की गिरावट देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि सोने में अब लगातार कमजोरी बनी रहेगी। लंबे समय के निवेशकों और रोजाना ट्रेडिंग करने वालों को अलग-अलग नजरिए से फैसला लेना चाहिए। सोने की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, ब्याज दरें और दुनिया में चल रहे टेंशन का असर पड़ता है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें