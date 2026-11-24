सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, चांदी ₹3,000 तक टूटी, जानें आज 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट
मुख्य बातें
- सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है
- बाजार को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है
Gold-Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज मंगलवार काे एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख और अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। मंगलवार, 24 नवंबर को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में दबाव देखने को मिला। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी के दाम गिरे हैं। MCX पर 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर ₹1,24,591 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसमें 1.12% यानी करीब 1000 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, MCX पर 4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाली चांदी का भाव ₹1,50,233 प्रति किलो दर्ज किया गया है। इसमें 2.58% यानी इसमें करीब 3,097 रुपये तक की गिरावट आई है।
सोने-चांदी की कीमतें क्यों गिर रही हैं?
मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 0.2% गिरकर 3,624.77 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में सोने की कीमतों में करीब 3% की तेजी आई थी। वहीं, अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर भी 0.8% गिरकर 3,623.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है। बाजार को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। ब्याज दरें बढ़ने से सोने में निवेश का अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि सोना रखने पर निवेशकों को कोई ब्याज नहीं मिलता।
इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर भी करीब दो साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर मजबूत होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना दूसरी करेंसी वाले खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है। इससे सोने की मांग पर असर पड़ता है और कीमतों में गिरावट आ सकती है। अब निवेशकों की नजर अमेरिका के PCE महंगाई आंकड़ों पर है। ये आंकड़े बताएंगे कि वहां महंगाई कितनी है और फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला ले सकता है।
अभी सोना-चांदी खरीदना सही रहेगा?
सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद खरीदारों के मन में सवाल है कि क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए। बाजार में फिलहाल उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी में एकमुश्त पैसा लगाने से बचना चाहिए। लंबी अवधि के निवेशक अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से किस्तों में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। वहीं, गहने खरीदने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि MCX के भाव और ज्वेलरी दुकानों के भाव अलग-अलग हो सकते हैं। दुकानों पर GST और मेकिंग चार्ज भी जुड़ते हैं।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें