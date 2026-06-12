Gold Silver Price Today: सोने की गिरावट पर लगा ब्रेक, कीमतों में आज उछाल, चांदी का दाम भी बढ़ा
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: आज शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है
- गोल्ड का रेट 2000 रुपये से अधिक और चांदी की कीमतों में 8700 रुपये से अधिक की उछाल दर्ज की गई है
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 3 दिनों से आ रही गिरावट थम गई है। आज बुलियंस मार्केट में गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़ा हुआ है। हालांकि, आज की उछाल के बाद भी सोने का रेट 1.50 लाख रुपये के नीचे ही है। बता दें, इंडियन ज्लैवर्स बुलियंस एसोसिएशन की तरफ से आज दोपहर 12 बजे नई कीमतें जारी की गई हैं।
सोने का रेट 2025 प्रति 10 ग्राम बढ़ा
कल यानी गुरुवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 145584 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। जोकि आज शुक्रवार को 147609 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार के मुकाबले आज सोने का रेट 2025 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है।
23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट?
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी कीमतों के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट आज 147018 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 135210 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 110707 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आज 14 कैरेट गोल्ड का रेट 86351 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
चांदी की कीमतों में क्या है रेट?
आज शुक्रवार को चांदी की कीमतों में 8755 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी का रेट 2295 रुपये प्रति किलोग्राम है। इससे पहले गुरुवार को 233540 रुपये चांदी का रेट था।
अब भी कितना सस्ता है दाम?
9 जून को गोल्ड का रेट 152584 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 9 जून की तुलना में सोने का रेट आज यानी शुक्रवार को अब भी 4975 रुपये कम है। बता दें, पिछले कई दिनों से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी।
युद्ध शुरू होने से पहले सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली थी। लेकिन युद्ध के बाद से ही बुलियंस मार्केट में काफी उथल और पुथल मचा हुआ है। गोल्ड की उच्चतम स्तर की तुलना में अब तक दाम 20000 रुपये से अधिक लुढ़क चुका है।
पीएम ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की है अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सोना और चांदी एक साल तक ना खरीदने की सलाह दी है। केंद्र सरकार में सोने और चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।
घरेलू बाजार में भी सोने की मांग प्रभावित हुई है। शादियों का सीजन बीत गया है। जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।