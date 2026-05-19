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सोना हुआ 1086 रुपये महंगा, चांदी की कीमतों में 3343 रुपये की उछाल, चेक करें लेटेस्ट रेट्स

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Silver Price today: आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। सोने का रेट आज मंगलवार को 1086 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है। 

सोना हुआ 1086 रुपये महंगा, चांदी की कीमतों में 3343 रुपये की उछाल, चेक करें लेटेस्ट रेट्स

Gold Silver Price today: सोने और चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को तेज उछाल देखने को मिली है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज बुलियंस मार्केट में 1086 रुपये बढ़ गया है। वहीं, चांदी के दाम में कल यानी सोमवार के मुकाबले 3443 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बता दें, इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड और सिल्वर की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं।

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24 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट? (Gold Rates Today)

इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 19 मई, मंगलवार को 158907 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 23 कैरेट गोल्ड का रेट आज 158271 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 145559 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 119180 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 92961 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

चांदी का क्या है दाम? (Silver price today)

आज सिल्वर का रेट भी बढ़ा हुआ है। बुलियंस मार्केट में चांदी का लेटेस्ट रेट 270221 रुपये प्रति किलोग्राम है। कल यानी सोमवार की सुबह 1 किलोग्राम चांदी का रेट 266778 रुपये प्रति किलोग्राम था।

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सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। बीते दिनों सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। यानी सरकार सोने पर अधिक टैक्स वसूल रही है।

पीएम ने सोना ना खरीदने की है अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना ना खरीदने की लोगों से अपील की है। पीएम ने देशवासियों से अगले एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है।

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इस समय सोने से करें परहेज

मौजूदा हालात में सोना ना खरीदे तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके पीछे की दो बड़ी वजह है। पहली वजह कीमतों को लेकर अस्थिरता का बना माहौल। कभी रेट बढ़ जा रहा है। तो वहीं, अगले ही दिन सोने और चांदी की कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी वजह फॉरेक्स रिजर्व है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा विदेशों से आयात करता है। इसके लिए सरकार को फॉरेक्स रिजर्व खर्च करना होता है। ऐसे में अगर हम सोना खरीदने से बचेंगे तो इस स्थिति में फॉरेक्स रिजर्व की बचत होगी। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 11 महीने के आयात के लिए पैसा है। जोकि पर्याप्त है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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