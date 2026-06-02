Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में उछाल, आज बढ़ गया दाम, चेक करें लेटेस्ट प्राइस
Gold Silver Price Today: आज मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इससे पहले सोमवार गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़ गया था।
Gold Silver Price Today: सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आज फिर यानी मंगलवार को गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़ गया है। कल यानी सोमवार शाम की तुलना में सोने का रेट 760 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। कल की तुलना में चांदी का रेट भी बढ़ गया है।
क्या है 24 कैरेट गोल्ड का रेट? (Gold Price Today)
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज मंगलवार को 156296 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। इससे पहले 1 जुलाई 2026 की शाम को बुलियंस मार्केट में सोने का भाव 155536 रुपये प्रति 10 ग्राम था।
23 कैरेट से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट? (Gold Rates Today)
सर्राफा बाजार में 23 कैरेट गोल्ड का रेट 155670 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 143167 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 11722 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 91433 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
चांदी की कीमतों में कितनी तेजी? (Silver Price Today)
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी का रेट आज 266200 रुपये प्रति किलो ग्राम है। इससे पहले कल यानी सोमवार की शाम को चांदी का रेट 263250 रुपये प्रति किलो ग्राम था। यानी सोमवार की तुलना में चांदी का रेट आज 2950 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा है।
सोने और चांदी की कीमतों में उतार और चढ़ाव जारी
गोल्ड और सिल्वर का रेट लगातार ऊपर और नीचे आ हा है। इसके पीछे की वजह वैश्विक स्तर मचा घमासान है। जिसकी वजह से बुलियंस मार्केट में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। बढ़ती महंगाई ने सोने की कीमतों को प्रभावित किया है।
पीएम ने सोना ना खरीदने की है अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अगले एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। पीएम ने वैश्विक तनाव को देखते हुए यह आग्रह किया है। इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा कर दिया था। केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।
डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया और वैश्विक हालात को देखते हुए अपने फॉरेक्स रिजर्व को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में जारी तेजी और गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर सोने और चांदी में निवेश की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।