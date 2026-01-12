सोने- चांदी के दाम में ऐतिहासिक उछाल, एक झटके में चांदी ₹15,532 हुई महंगी, चेक करें सोने का भाव
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों ने सोमवार, 12 जनवरी 2026 को फिर से ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया है, क्योंकि निवेशक वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित संपत्तियों की मांग के कारण इन मेटल्स की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं। MCX पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने का भाव पहले ₹1,38,819 के पिछले स्तर से ऊपर खुलते हुए ₹1,39,600 तक पहुंचा और दिन में ₹1,42,340 तक चढ़कर नया रिकॉर्ड हाई बनाया। यानी सोने के दाम में ₹3,521 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे जनवरी में अब तक सोने के भाव में करीब 4.7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।
चांदी की कीमत
इसी तरह, चांदी के मार्च डिलीवरी वायदा ने भी जबरदस्त उछाल दिखाया। एमसीएक्स पर मार्च डिलीवरी चांदी वायदा ने सप्ताह की शुरुआत भी ₹15,532 प्रति किलोग्राम की तेज उछाल के साथ हुई। चांदी का भाव ₹2,68,257 प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले सप्ताह के मुकाबले करीब 7% की बढ़त को दर्शाता है और जनवरी के पहले नौ ट्रेडिंग दिनों में लगभग 14% का जोरदार रैली दिखा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चांदी ने $85.49 प्रति औंस का नया रिकॉर्ड छुआ, जबकि सोने का स्पॉट भाव $4,611 तक पहुंचा।
क्या है एनालिस्ट की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि इन कीमती धातुओं की तेज रैली के पीछे बढ़ती वैश्विक भू-राजनीतिक एवं आर्थिक अनिश्चितताएँ मुख्य कारण हैं। चीन–जापान व्यापार तनाव, मध्य पूर्व में तनाव की खबरें, और संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिज़र्व के चेयर जेरोम पॉवेल के खिलाफ आपराधिक जांच की रिपोर्ट्स निवेशकों को सेफ-हेवन संपत्तियों की ओर आकर्षित कर रही हैं। डॉलर में कमजोरी ने भी सोना-चांदी को सस्ता और अधिक आकर्षक बनाया है।
ब्रोकरों की ओर से भी वर्ष 2026 में इस रैली को आगे जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकरेज हाउस ने चांदी के लिए MCX टारगेट ₹3,20,000 प्रति किलो और सोने के लिए ₹1,60,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की उम्मीद जताई है, जबकि जोखिम स्तर को सोने में ₹1,40,000 के आसपास बताया है। ऐसे में निवेशकों को सेफ-हेवन की मांग और वैश्विक बाजार के संकेतों पर ध्यान रखना जरूरी बताया जा रहा है।