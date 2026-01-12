Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gold silver price today hits record break check latest gold and silver rates in India
सोने- चांदी के दाम में ऐतिहासिक उछाल, एक झटके में चांदी ₹15,532 हुई महंगी, चेक करें सोने का भाव

सोने- चांदी के दाम में ऐतिहासिक उछाल, एक झटके में चांदी ₹15,532 हुई महंगी, चेक करें सोने का भाव

संक्षेप:

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों ने सोमवार, 12 जनवरी 2026 को फिर से ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया है, क्योंकि निवेशक वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित संपत्तियों की मांग के कारण इन मेटल्स की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं।

Jan 12, 2026 09:29 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों ने सोमवार, 12 जनवरी 2026 को फिर से ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया है, क्योंकि निवेशक वैश्विक अनिश्चितता और सुरक्षित संपत्तियों की मांग के कारण इन मेटल्स की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं। MCX पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने का भाव पहले ₹1,38,819 के पिछले स्तर से ऊपर खुलते हुए ₹1,39,600 तक पहुंचा और दिन में ₹1,42,340 तक चढ़कर नया रिकॉर्ड हाई बनाया। यानी सोने के दाम में ₹3,521 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे जनवरी में अब तक सोने के भाव में करीब 4.7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चांदी की कीमत

इसी तरह, चांदी के मार्च डिलीवरी वायदा ने भी जबरदस्त उछाल दिखाया। एमसीएक्स पर मार्च डिलीवरी चांदी वायदा ने सप्ताह की शुरुआत भी ₹15,532 प्रति किलोग्राम की तेज उछाल के साथ हुई। चांदी का भाव ₹2,68,257 प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले सप्ताह के मुकाबले करीब 7% की बढ़त को दर्शाता है और जनवरी के पहले नौ ट्रेडिंग दिनों में लगभग 14% का जोरदार रैली दिखा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चांदी ने $85.49 प्रति औंस का नया रिकॉर्ड छुआ, जबकि सोने का स्पॉट भाव $4,611 तक पहुंचा।

क्या है एनालिस्ट की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि इन कीमती धातुओं की तेज रैली के पीछे बढ़ती वैश्विक भू-राजनीतिक एवं आर्थिक अनिश्चितताएँ मुख्य कारण हैं। चीन–जापान व्यापार तनाव, मध्य पूर्व में तनाव की खबरें, और संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल रिज़र्व के चेयर जेरोम पॉवेल के खिलाफ आपराधिक जांच की रिपोर्ट्स निवेशकों को सेफ-हेवन संपत्तियों की ओर आकर्षित कर रही हैं। डॉलर में कमजोरी ने भी सोना-चांदी को सस्ता और अधिक आकर्षक बनाया है।

ब्रोकरों की ओर से भी वर्ष 2026 में इस रैली को आगे जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकरेज हाउस ने चांदी के लिए MCX टारगेट ₹3,20,000 प्रति किलो और सोने के लिए ₹1,60,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की उम्मीद जताई है, जबकि जोखिम स्तर को सोने में ₹1,40,000 के आसपास बताया है। ऐसे में निवेशकों को सेफ-हेवन की मांग और वैश्विक बाजार के संकेतों पर ध्यान रखना जरूरी बताया जा रहा है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।