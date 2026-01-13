Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़gold silver price today have broken all records silver surged by rs 32327 and gold by rs 7287 in just 13 days.
Gold-Silver के भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 13 दिन में ₹32327 उछली चांदी और सोना ₹7287

Gold-Silver के भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 13 दिन में ₹32327 उछली चांदी और सोना ₹7287

संक्षेप:

Gold Silver Price 13 Jan.: जीएसटी समेत चांदी अब 270629 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 144690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी इस नए साल के महज 13 दिनों में 32327 रुपये उछल चुकी है। जबकि, सोना 7287 रुपये महंगा हुआ है।

Jan 13, 2026 12:34 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gold Silver Price 13 Jan.: सर्राफा बाजारों में आज भी चांदी के भाव में भारी उछाल है। जबकि, सोने में मामूली बढ़त है। दोनों कीमती धातुएं एक और नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। चांदी एक झटके में जहां 5971 रुपये उछली वहीं, सोना महज 25 रुपये महंगा हुआ है। इस उछाल के साथ ही चांदी इस नए साल के महज 13 दिनों में 32327 रुपये उछल चुकी है। जबकि, सोना 7287 रुपये महंगा हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आज चांदी का भाव बिना जीएसटी 257283 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। जीएसटी समेत चांदी अब 270629 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 144690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बिना जीएसटी आज सोने के भाव 140482 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुले।

सोमवार को चांदी बिना जीएसटी 256776 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 140449 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बिना जीएसटी सोना और चांदी दोनों ऑल टाइम हाई पर हैं।

यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी महज 32 रुपये बढ़कर 139919 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 144116 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड 31 रुपये महंगा होकर 128682 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुच गया है। जीएसटी संग यह 132542 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड में 25 रुपये की तेजी है। आज यह 105362 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 108522 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 19 रुपये चढ़ा है। आज यह 82182 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 84647 रुपये पर है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold Silver Rate Bullion Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।