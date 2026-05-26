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Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी का दाम 1% से अधिक गिरा, चेक करें MCX रेट्स

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Gold Silver Price Today: एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सिल्वर का रेट 1 प्रतिशत टूट गया है। बता दें, इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी का दाम गिरा है। 

Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी का दाम 1% से अधिक गिरा, चेक करें MCX रेट्स

Gold Silver Price Today: आज मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आज सुबह एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स 0.24 प्रतिशत की गिरावट के बाद 158699 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का रेट 1.22 प्रतिशत की टूटने के बाद 273349 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर है। बता दें, इंटरनेशनल मार्केट्स में सिल्वर का रेट 1.8 प्रतिशत की गिरावट के बाद 76.66 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, स्पॉट गोल्ड का रेट 0.7 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4537.54 डॉलर प्रति आउंस पर था।

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क्यों गिरा है सोने और चांदी का रेट? (Why Gold Rates Falls)

कल सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आज अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला कर दिया। जिसके बाद कीमतों में उछाल दर्ज की गई है ब्रेंट क्रड 1 प्रतिशत की तेजी के बाद 98 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया था। डॉलर इंडेक्स में मजबूत होने और बढ़ती महंगाई की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।

बढ़ती महंगाई का असर

मौजूदा वैश्विक हालात की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सोने को महंगाई के विपरीत के एक बेहतर इनवेस्टमेंट विकल्प देखा जाता है। महंगाई बढ़ने का बुरा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है।

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ईरान अमेरिका समझौते पर है नजर

मौजूदा समय में दुनिया भर की निगाह ईरान-अमेरिका समझौते पर टिकी हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा था कि यह प्रक्रिया काफी सरलता से नहीं गुजर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान पर अमेरिका ने ताजा हमला कर दिया है। ऐसे में इस बातचीत की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है।

अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तब की स्थिति में कच्चे तेल का रेट कम नहीं होगा। और अगर क्रूड ऑयल युध्द के पूर्व स्तर पर जल्द नहीं आया तो दुनिया भर के देश महंगाई की चपेट में बुरी तरह से आ जाएंगे। जोकि गोल्ड और सिल्वर के मार्केट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है।

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एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?

मास्टर कैपिटल सर्विसेज के चीफ रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह कहते हैं कि मौजूदा समय में गोल्ड 157500 रुपये के करीब सपोर्ट दिखा रहा है। वहीं, 160000 रुपये के करीब रेसिसटेंस दिखा रहा है। इसके ऊपर जाने की स्थिति में गोल्ड का रेट 163000 रुपये के स्तर तक जा सकता है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट और तेजी के पीछे कई कारण होते हैं। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचारों के आधार पर सोने और चांदी में निवेश की सलाह नहीं देता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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