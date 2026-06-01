Gold Silver Price Today: सोना हुआ आज सस्ता, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, चेक करें आज का रेट
Gold Silver Price Today: आज सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड का रेट 1444 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है।
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार के मुकाबले आज सोमवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1444 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर गया है। वहीं, चांदी की कीमतों में भी शुक्रवार के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। बता दें, इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन ने नई कीमतें आज जारी कर दी हैं।
आज क्या है 24 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate Today)
24 कैरेट गोल्ड का रेट आज सोमवार को गिरावट के बाद 155599 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इससे पहले शुक्रवार को दोपहर में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 157043 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी तब से अबतक कीमतों में 1444 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है।
23 कैरेट से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट?
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी कीमतों के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट आज 154976 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 142529 रुपये 10 ग्राम, 18 कैरेट गोल्ड का रेट आज 142529 रुपये 10 ग्राम और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 116699 रुपये प्रति 10 ग्राम था।
चांदी की कीमतों में भी गिरावट (Silver Price Today)
शुक्रवार की तुलना में चांदी की कीमतों में आज 1066 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। आज सोमवार को बुलियंस मार्केट में चांदी का रेट 262900 रुपये प्रति किलोग्राम है। इससे पहले शुक्रवार को 263966 रुपये प्रति किलोग्राम था।
लगातार कम हो रहा है सोने का रेट
25 अप्रैल को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 158622 रुपये प्रति 10 ग्राम था। आज सोमवार को यह 155599 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। यानी तब से अबतक गोल्ड का रेट 3023 रुपये गिर चुका है। चांदी का रेट 25 अप्रैल को 269754 रुपये प्रति किलोग्राम था। उस दिन से अबतक चांदी की कीमतों में 6854 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है।
क्यों गिर रहा है सोने और चांदी का रेट?
कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी की वजह से दुनियाभर में महंगाई बढ़ रही है। सोने और चांदी की सेहत के लिए बढ़ती महंगाई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा दुनिया भर में अनिश्चितता के माहौल ने भी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को प्रभावित किया है।
सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई
गोल्ड और सिल्वर के आयात को देखते हुए सरकार ने भी कड़ाई की है। सरकार ने सोने और चांदी के इंपोर्ट टैक्स में बढ़ोतरी की है। अब यह 15 प्रतिशत हो गया है। पहले यह 6 प्रतिशत था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।