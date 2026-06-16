Gold Silver Price Today: सोने और चांदी का दाम हुआ आज कम, कितना गिरा है रेट?
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है
- चांदी का रेट फिर से 2.50 लाख रुपये के नीचे आ गया है
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज मंगलवार को एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। कल जहां सोमवार को गोल्ड और सिल्वर का रेट काफी बढ़ गया था। वहीं, आज की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रेट के अनुसार आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट कल शाम के मुकाबले 552 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। चांदी का दाम एक बार फिर से 2.50 लाख रुपये के नीचे आ गया है। बता दें, सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से सोने और चांदी की बेस इंपोर्ट प्राइस में इजाफा किया गया था।
क्या है आज मंगलवार को सोने का रेट (Gold Price Today)
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी कीमतों के अनुसार आज मंगलवार को गोल्ड का रेट 150094 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इससे पहले सोमवार की शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 150646 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी कल के मुकाबले कीमतों में 552 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है।
23 कैरेट गोल्ड का रेट आज 149943 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 137486 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 112571 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 87805 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है।
चांदी का रेट 2.50 लाख रुपये के नीचे आया (Silver Price Today)
आज मंगलवार को चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। 1 किलोग्राम चांदी का रेट आज 247067 रुपये है। इससे पहले कम शाम को 251488 रुपये प्रति किलोग्राम था। यानी कल के मुकाबले आज चांदी की कीमतों में 4421 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, शुक्रवार को चांदी का रेट 242582 रुपये था। तब की तुलना में आज सिल्वर का रेट अभी अधिक ही है।
सोने और चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी
सोमवार को सरकार की तरफ से सोने और चांदी को लेकर बड़ा फैसला हुआ। सीबीआईसी ने सोने के बेस इम्पोर्ट प्राइस को 5 डॉलर प्रति 10 ग्राम बढ़ा दिया है। जिसके बाद अब सोने का बेस इम्पोर्ट प्राइस 1348 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी के बेस इम्पोर्ट प्राइस में 83 डॉलर प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद दाम 2175 डॉलर प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है।
ईरान-अमेरिका के बीच समझौते के ऐलान से गोल्ड मार्केट में राहत देखने को मिल रही है। इस फैसले से कच्चे तेल का दाम कम हो रहा है। जिसका असर गोल्ड मार्केट पर भी आने वाले समय में दिखेगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।